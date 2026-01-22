La gira mundial BTS World Tour ‘ARIRANG’ marcará el regreso del septeto coreano a México tras cumplir con su servicio militar obligatorio. Los conciertos están programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México .

FOTOGALERÍA : Ticketmaster revela el mapa oficial para los conciertos de BTS en México

Todos los precios incluyen cargos por servicio, además de un cargo adicional de $50 MXN por procesamiento de orden.

OCESA y Ticketmaster confirmaron los precios luego de que una publicación difundida brevemente en redes sociales fuera eliminada segundos después. Los boletos quedaron establecidos en los siguientes rangos:

Sección Naranja: equilibrio entre precio, visibilidad y comodidad. Sección Verde: aunque aparenta mayor distancia en el mapa, el formato 360 ofrece vistas privilegiadas.

El Estadio GNP Seguros contará con un escenario 360, lo que garantiza visibilidad adecuada desde la mayoría de las secciones. No obstante, especialistas y asistentes frecuentes recomiendan:

La preventa exclusiva para miembros de ARMY Membership se llevará a cabo el 23 de enero de 2026. Para participar, los fans deberán:

Usar su ID de Weverse como código de acceso en Ticketmaster. Pagar con tarjetas de cualquier banco, nacional o internacional. Respetar el límite de cuatro boletos por membresía registrada.

Consejos para la fila virtual

Ticketmaster recomienda conectarse desde una red Wi-Fi estable, mantener el navegador actualizado y tener el código de membresía copiado previamente para agilizar el proceso de compra.

Se prevé que la preventa se agote en cuestión de minutos. Esto ha generado rumores sobre la posible apertura de fechas adicionales para cubrir la alta demanda en México, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

Transparencia tras polémica

La difusión de los precios ocurrió después de protestas y presión de los seguidores, así como la intervención de Profeco, lo que obligó a OCESA y Ticketmaster a transparentar los costos antes del inicio de la preventa.

Impacto económico

Con precios que alcanzan hasta los $17,782 MXN en paquetes VIP, el evento se perfila como uno de los espectáculos más caros y demandados del año, reflejando el poder de convocatoria de BTS a nivel global.

Comparación con giras previas: En giras anteriores, los boletos más costosos rondaban los $10,000 MXN. El incremento responde al formato de escenario 360 y a la incorporación de experiencias VIP con beneficios exclusivos.

Expectativa cultural

El regreso de BTS trasciende el ámbito musical y se consolida como un fenómeno cultural que moviliza a miles de seguidores en México y América Latina, reafirmando al país como una parada clave en las giras internacionales.

Los conciertos de BTS en México 2026 prometen ser históricos. Con precios confirmados, zonas recomendadas y un sistema de preventa exclusivo para ARMY Membership, la competencia por los boletos marcará un nuevo capítulo en la relación entre la banda y sus seguidores mexicanos.