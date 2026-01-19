Ticketmaster revela el mapa oficial para los conciertos de BTS en México

Escalante reveló que recibieron alrededor de 4 mil 700 solicitudes y correos por parte de las fans de BTS, en los que se pedían lo siguiente: Publicación del precio de los boletos, mapa del recinto y asientos, determinar los cargos y condiciones de la venta de boletos, lo que incluyen los paquetes VIP de BTS. Además, recalcó que se le pidió a la empresa boletera que diera el porcentaje exacto de los boletos que determinarán para las preventas del 22 y 23 de enero, así como para la venta general, que será el 24 de enero 2026 a las 9 de la mañana.