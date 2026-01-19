Ticketmaster revela el mapa oficial para los conciertos de BTS en México

La expectativa por el regreso de BTS a México continúa en aumento. Este lunes se dio a conocer el mapa oficial de los conciertos, el cual confirma que el grupo surcoreano ofrecerá un espectáculo con escenario de 360 grados, diseñado para brindar una experiencia envolvente desde cualquier punto del recinto.
El diseño contempla divisiones específicas en las zonas de acceso, así como distintas categorías de boletos, con el objetivo de garantizar una mejor organización y mayor visibilidad para los asistentes. La publicación del mapa surge días después de las exigencias de las fanáticas, quienes pedían claridad en el acomodo del escenario.
Proceso de compra y limitaciones: La empresa organizadora informó que el proceso de compra estará limitado a un máximo de cuatro boletos por persona y por concierto, medida que busca evitar la reventa masiva y permitir que un mayor número de seguidores pueda acceder a las entradas.
Asimismo, se reiteró que los boletos deberán adquirirse exclusivamente a través de canales de venta autorizados, por lo que se recomendó a los fans no dejarse engañar por sitios no oficiales o terceros que ofrezcan entradas sin garantía.
Fechas clave de preventa y venta general:
Preventa exclusiva para ARMY Membership: 22 y 23 de enero, a partir de las 9:00 horas, de acuerdo con el concierto correspondiente. Venta general: 24 de enero, desde las 9:00 horas.
Profeco exige transparencia en proceso de venta de boletos para BTS: Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), confirmó esta mañana que tras la exigencia de las ARMY, se le enviará un exhorto a la boletera Ticketmaster para que se transparente todo el proceso de venta de boletos para los conciertos de la banda surcoreana.
Escalante reveló que recibieron alrededor de 4 mil 700 solicitudes y correos por parte de las fans de BTS, en los que se pedían lo siguiente: Publicación del precio de los boletos, mapa del recinto y asientos, determinar los cargos y condiciones de la venta de boletos, lo que incluyen los paquetes VIP de BTS. Además, recalcó que se le pidió a la empresa boletera que diera el porcentaje exacto de los boletos que determinarán para las preventas del 22 y 23 de enero, así como para la venta general, que será el 24 de enero 2026 a las 9 de la mañana.
Aunque Ticketmaster reveló esta mañana el mapa del recinto donde se harán los conciertos de BTS en México, los próximos 7, 9 y 10 de mayo 2026 en el Estadio GNP., las ARMY mexicanas están pendientes de que se cumplan con sus exigencias porque afirman tener derecho como consumidoras.
Estas fechas marcan el inicio de uno de los procesos de compra más esperados por la comunidad ARMY en México, que se prepara para vivir un evento histórico con una de las agrupaciones más influyentes del K-pop a nivel mundial.