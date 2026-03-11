  1. Inicio
Hallan muerto a joven en un solar baldío de la colonia Reparto en SPS

El joven fue identificado como Jesús Alberto Valladares, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un solar baldío.

Agentes policiales acordonaron la escena donde fue encontrado sin vida el joven Jesús Alberto Valladares.

SAN PEDRO SULA

Un joven fue encontrado asesinado este miércoles en la colonia Reparto Lempira de San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Jesús Alberto Valladares, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un solar baldío.

De acuerdo con relatos de sus familiares, el joven había desaparecido desde el martes, lo que generó preocupación por su paradero.

Hoy, en horas del mediodía, se confirmó que Valladares había sido hallado muerto. Los parientes del ahora occiso también indicaron que el joven era padre de una niña de 9 años.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los responsables de este hecho violento registado en la zona norte del país.

Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar con las investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a la morgue sampedrana, donde se realizarán los procedimientos legales antes de ser entregado a sus familiares.

