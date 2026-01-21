Tibunal publica mensajes entre Blake Lively y Taylor Swift

Estados Unidos.

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York publicó varios mensajes de texto entre Blake Lively y la superestrella del pop Taylor Swift en los que discuten la disputa legal abierta entre la actriz y Justin Baldoni, su compañero de reparto en la película 'It Ends With Us'.

En uno de los documentos desclasificados, Blake Lively preguntó a Taylor Swift si está todo bien entre ellas y afirmó sentirse "una mala amiga" por ser "un saco de tristeza que solo habla de su propia mierda".

"Creo que estoy exhausta en todos los aspectos de mi vida, y en los últimos meses he sentido un cambio en la forma que tienes de hablarme. Sí, ha habido muchas cosas sobre Justin (Baldoni), pero yo he pasado por cosas así antes y sé lo agotador que es", respondió entonces Taylor Swift.

La cantante agregó que leer los mensajes de Blake Lively era como leer "un correo corporativo enviado a 200 empleados": "Echo de menos a mi amiga divertida y que me habla como ella misma, no como un grupo (...). Me siento distanciada de ti".

En otro intercambio de mensajes fechado en diciembre de 2024, Swift envió a Lively una noticia de la revista People que recogía que Baldoni había confesado haber sido "traumatizado sexualmente" por una expareja.