Milan y Sasha, hijos de Shakira, así lucen ahora

Milan y Sasha Piqué Mebarak son los dos hijos de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, conocidos por su talento musical y por aparecer con su madre en escenarios, destacando en canciones como "Acróstico" y en su propio proyecto "The One", mostrando habilidades en piano, batería y voz, heredando la vena artística de sus padres.
Ante sus más de 93 millones de seguidores en Instagram, Shakira, una de las cantantes más famosas en todo el mundo, sorprende a todos sus fans al subir imágenes constantes junto a Milan y Sasha, en esta se le puede observar en un estadio, cuando los niños aún estaban pequeñitos y ella los cargaba en sus brazos.
Milan Piqué Mebarak (nacido el 22 de enero de 2013) y Sasha Piqué Mebarak (nacido el 29 de enero de 2015) nacieron en Barcelona, de donde es originario el futbolista Gerard Piqué.
Actualmente, Milan tiene 13 años y Sasha está cumplir 11 y a su corta edad ya han debutado sobre el escenario con éxito. Su primera aparición en un concierto ocurrió este 9 de diciembre cuando acompañaron a su famosa mamá en la interpretación de Acróstico en Argentina.
Aunque se creía que ella interpretaría sola la famosa canción, pocos segundos después aparecieron sus hijos entre gritos y la euforia del público. Visiblemente orgullosa, la colombiana disfrutó de la actuación de sus hijos, quienes confirmaron que tienen vena artística.
Tras la separación pública entre Shakira y Gerard Piqué en 2022, la pareja llegó a un acuerdo de custodia provisional y, desde entonces, los niños han pasado buena parte de su vida con la cantante en Estados Unidos: la familia se mudó a Miami para comenzar una nueva etapa y darles más estabilidad fuera del foco mediático de Barcelona.
Aunque están creciendo bajo la protección mediática que la cantante exige, Milan y Sasha han aparecido en público en algunos compromisos de ella: alfombras rojas y premios (fueron vistos acompañando a Shakira en los Grammys y en estrenos recientes), y se han coordinado con la colombiana en apariciones públicas que confirman su interés por la música.
En cuanto a sus actividades y gustos, fuentes cercanas y reportes de prensa señalan que Milan practica fútbol, toca piano y compone pequeñas piezas.
Por su parte, Sasha ha mostrado interés por deportes como el surf y el karate y también por actividades creativas (incluso firmó un diseño para una de las canciones de su madre cuando era más chico). Ambos han participado en proyectos ligados a la carrera de Shakira: grabaciones en estudio y cameos.
Los niños han asistido a colegios privados —reportes señalan que el colegio en Barcelona donde estudiaron es exclusivo y con colegiaturas elevadas— y, tras la mudanza, Shakira ha declarado públicamente que la adaptación escolar en Miami, Estados Unidos, fue importante para ella y que prioriza que tengan un entorno “normal” y seguro.
Milan y Sasha van al Miami Country Day School en Florida, un colegio privado y exclusivo en Estados Unidos, conocido por su alta calidad educativa y por tener entre sus estudiantes a hijos de celebridades como Jennifer López y Tom Brady.
El fútbol no solo forma parte del apellido Piqué, sino también de su rutina. Milan ha mostrado un interés real por el deporte desde pequeño: jugó en las categorías inferiores del FC Barcelona Escola, el programa de formación del club donde su padre fue capitán. En Miami, Milan continuó entrenando y, según reportes locales, se integró a equipos juveniles en ligas privadas de Florida.
Por su parte, Sasha también ha seguido los pasos de su hermano. En 2021, fue captado jugando en entrenamientos de la misma escuela y, más recientemente, se le ha visto practicando surf y artes marciales, aunque el balón sigue presente en casa.