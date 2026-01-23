Harry Styles mezcla pelea y baile en su nuevo video “Aperture”

El lanzamiento del video musical de Harry Styles para su nuevo sencillo, “Aperture”, desconcertó y deleitó a los fanáticos el viernes. La expectativa aumentó aún más cuando una imagen en miniatura del clip pareció revelar la lista de canciones de su próximo álbum, su próximo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
El video, dirigido y escrito por Aube Perrie, muestra a la superestrella del pop deambulando por un hotel vacío de Los Ángeles, seguido por una figura misteriosa, alta y con gafas de sol, que carga una bolsa blanca de plástico. Finalmente, la otra persona —identificada como “Stranger” en los créditos— intenta alcanzar a Styles, lo que da paso a una persecución por los pasillos del hotel. En la secuencia, ambos combatientes (o sus dobles) caen por una escalera de caracol.
A continuación se desarrolla un combate cuerpo a cuerpo que, de manera inesperada, se transforma en una coreografía sincronizada, mientras ambos ejecutan una rutina de baile.
Al final del clip, Styles logra captar la atención de un empleado del hotel en una recepción previamente vacía. Entonces se revela que los minutos anteriores fueron una fantasía: la figura misteriosa pasa junto a él en el vestíbulo, sin amenazarlo.
"Lo mejor es que lo sepas. Lo que no sabes, la apertura deja entrar la luz", canta Styles en la pista de baile en referencia a la apertura de una cámara, que controla qué parte de una imagen es visible para el fotógrafo y afecta el brillo y la profundidad de campo de la imagen. "Pertenecemos juntos, finalmente parece que es solo amor", canta en el coro.
El video provocó una ola de comentarios desconcertados y celebratorios en YouTube, entre ellos: “Me encanta cómo este video musical simplemente muestra a Harry recibiendo una paliza, tomándose un descanso para bailar y luego yéndose a dormir”.
“Se está volviendo cada vez más desquiciado y estoy aquí para apoyarlo”; “Harry haciendo volteretas y volteretas no estaba en mi tarjeta de bingo de 2026”; “Nunca pensé que vería a Ozzy Osbourne persiguiendo a Harry y luego haciendo el movimiento de Dirty Dancing con él”.
Kiss All the Time. Disco, Occasionally. sale el 6 de marzo. Antes del estreno oficial, una imagen promocional mostró una espiral de texto que parecía revelar las diez canciones que integrarán el álbum. Según el gráfico, la lista es la siguiente: Abertura, Chicas americanas, ¡Preparados, listos, ya!;¿Estás escuchando ya?, Sabor de vuelta; El juego de la espera; Temporada 2: Pérdida de peso, Surgiendo rosas, Estallido y No bailes más.
La dirección creativa del video fue atribuida a Molly Hawkins, mientras que la coreografía estuvo a cargo de Ryan Heffington.
Además del sencillo, Styles reveló que se embarcará en una residencia por siete ciudades llamada Together, Together . La gira incluirá 50 paradas en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney de mayo a diciembre.
El intérprete de Fine Line tiene previsto realizar 30 espectáculos en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, sus únicos shows en los Estados Unidos, así como una gira de seis noches en el estadio de Wembley.
El video de “Aperture” acumuló casi 700.000 visualizaciones en sus primeros 45 minutos en YouTube.