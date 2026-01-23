Harry Styles mezcla pelea y baile en su nuevo video “Aperture”

El lanzamiento del video musical de Harry Styles para su nuevo sencillo, “Aperture”, desconcertó y deleitó a los fanáticos el viernes. La expectativa aumentó aún más cuando una imagen en miniatura del clip pareció revelar la lista de canciones de su próximo álbum, su próximo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

El video, dirigido y escrito por Aube Perrie, muestra a la superestrella del pop deambulando por un hotel vacío de Los Ángeles, seguido por una figura misteriosa, alta y con gafas de sol, que carga una bolsa blanca de plástico. Finalmente, la otra persona —identificada como “Stranger” en los créditos— intenta alcanzar a Styles, lo que da paso a una persecución por los pasillos del hotel. En la secuencia, ambos combatientes (o sus dobles) caen por una escalera de caracol.

A continuación se desarrolla un combate cuerpo a cuerpo que, de manera inesperada, se transforma en una coreografía sincronizada, mientras ambos ejecutan una rutina de baile.

Al final del clip, Styles logra captar la atención de un empleado del hotel en una recepción previamente vacía. Entonces se revela que los minutos anteriores fueron una fantasía: la figura misteriosa pasa junto a él en el vestíbulo, sin amenazarlo.

"Lo mejor es que lo sepas. Lo que no sabes, la apertura deja entrar la luz", canta Styles en la pista de baile en referencia a la apertura de una cámara, que controla qué parte de una imagen es visible para el fotógrafo y afecta el brillo y la profundidad de campo de la imagen. "Pertenecemos juntos, finalmente parece que es solo amor", canta en el coro.

El video provocó una ola de comentarios desconcertados y celebratorios en YouTube, entre ellos: “Me encanta cómo este video musical simplemente muestra a Harry recibiendo una paliza, tomándose un descanso para bailar y luego yéndose a dormir”.

