Tráiler de Masters of the Universe 2026: He-Man y Skeletor regresan al cine

El universo de Eternia vuelve a rugir. El jueves 22 de enero de 2026, Amazon MGM Studios lanzó el esperado tráiler de Masters of the Universe, la adaptación en acción real de la icónica franquicia de los años ochenta. El avance confirmó lo que los fanáticos esperaban: He-Man y Skeletor se enfrentarán en una batalla decisiva por el destino de su mundo.

La película, dirigida por Travis Knight, se perfila como una de las producciones más ambiciosas del año. Tras décadas de intentos fallidos y múltiples cambios de estudio, la historia del príncipe Adam finalmente llega a la gran pantalla con un elenco destacado y una narrativa renovada.

El tráiler presenta a Nicholas Galitzine en el papel de Adam, quien es separado de la Espada del Poder y enviado a la Tierra cuando apenas era un niño. Quince años después, el arma lo guía de regreso a Eternia, un reino ahora sometido al dominio de Skeletor, interpretado por Jared Leto.

La historia se centra en el viaje de autodescubrimiento de Adam, quien deberá aceptar su destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo. El avance muestra secuencias cargadas de acción, efectos visuales de última generación y un tono épico que apunta a cautivar tanto a los seguidores históricos de la saga como a nuevas audiencias.

El reparto incluye a Camila Mendes como Teela; Idris Elba como Duncan, Man-At-Arms; y Alison Brie en un papel aún no revelado. Además, Kristen Wiig presta su voz al androide Roboto, ampliando la diversidad del elenco.