Tráiler de Masters of the Universe 2026: He-Man y Skeletor regresan al cine

El universo de Eternia vuelve a rugir. El jueves 22 de enero de 2026, Amazon MGM Studios lanzó el esperado tráiler de Masters of the Universe, la adaptación en acción real de la icónica franquicia de los años ochenta. El avance confirmó lo que los fanáticos esperaban: He-Man y Skeletor se enfrentarán en una batalla decisiva por el destino de su mundo.
La película, dirigida por Travis Knight, se perfila como una de las producciones más ambiciosas del año. Tras décadas de intentos fallidos y múltiples cambios de estudio, la historia del príncipe Adam finalmente llega a la gran pantalla con un elenco destacado y una narrativa renovada.
El tráiler presenta a Nicholas Galitzine en el papel de Adam, quien es separado de la Espada del Poder y enviado a la Tierra cuando apenas era un niño. Quince años después, el arma lo guía de regreso a Eternia, un reino ahora sometido al dominio de Skeletor, interpretado por Jared Leto.
La historia se centra en el viaje de autodescubrimiento de Adam, quien deberá aceptar su destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo. El avance muestra secuencias cargadas de acción, efectos visuales de última generación y un tono épico que apunta a cautivar tanto a los seguidores históricos de la saga como a nuevas audiencias.
El reparto incluye a Camila Mendes como Teela; Idris Elba como Duncan, Man-At-Arms; y Alison Brie en un papel aún no revelado. Además, Kristen Wiig presta su voz al androide Roboto, ampliando la diversidad del elenco.
La producción no apuesta únicamente por la nostalgia, sino también por una mirada contemporánea. Travis Knight, conocido por su trabajo en Bumblebee y Kubo and the Two Strings, imprime su sello personal al combinar acción intensa con momentos de mayor carga emotiva.
El tráiler también deja ver la magnitud del conflicto central. Eternia aparece devastada bajo el yugo de Skeletor, mientras Adam debe reunir aliados para salvar a su familia y liberar su tierra natal. La tensión entre los personajes se perfila como uno de los ejes narrativos de la trama.
La reacción del público no se hizo esperar. El hashtag #MastersOfTheUniverse se convirtió en tendencia mundial pocos minutos después del lanzamiento del tráiler, con miles de comentarios que celebran el regreso de He-Man a la pantalla grande.
La película tiene previsto su estreno mundial el 5 de junio de 2026, una fecha estratégica que la sitúa en plena temporada de verano, compitiendo con otros grandes estrenos de alto presupuesto.
La franquicia Masters of the Universe nació en los años ochenta como una línea de figuras de acción que rápidamente se transformó en una exitosa serie animada. Su impacto cultural dio lugar a una comunidad global de seguidores que se mantiene vigente hasta hoy. Esta nueva versión busca revitalizar ese legado para una nueva generación.
El tráiler deja claro que la película no será solo un homenaje. Con un enfoque más oscuro y realista, la historia explora la dualidad de Adam y su lucha interna por aceptar su destino.
En definitiva, Masters of the Universe se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. Con un elenco sólido, una dirección reconocida y una narrativa que equilibra nostalgia e innovación, la película aspira a convertirse en un nuevo fenómeno cultural.