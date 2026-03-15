¿Vestida para ganar? Así llegó Jessie Buckley a los premios Óscar 2026

Tras los vestidos de brocado azul celeste de Dior, los esculturales vestidos de Balenciaga y las nacaradas creaciones de Bottega Veneta, la última parada en la gira de la actriz Jessie Buckley por la temporada de premios es Chanel
El vestido de Buckley para los Oscar —un vestido rosa chicle que rozaba el suelo con un escote cruzado que dejaba los hombros al descubierto en rojo contrastante— sigue la misma línea estilística que su vestido azul de terciopelo de Chanel en los BAFTA.
"Nos gusta crear un ambiente fresco, clásico y elegante", dice sobre el enfoque característico de la estilista que ha trabajado con ella en esta temporada, Danielle Goldberg, para seleccionar moda atemporal con un toque de chica de moda.
Combinado con el característico corte bob ladeado de Jessie Buckley y un maquillaje minimalista, el objetivo para la última etapa de la temporada de premios era tener la última palabra en estilo natural para ganar el premio a la mejor actriz.
Esta vez, sin embargo, Buckley y Goldberg se inspiraron en una referencia específica: el vestido Edith Head de Grace Kelly en los Oscar de 1956.
Pero tras esa media sonrisa tan característica y esos discursos de aceptación elocuentes pero aparentemente improvisados, se esconde una mujer que vive su primer año de maternidad. Sí, ha habido champán, pero también pañales, sacaleches y fajas, mientras la estrella nacida en Killarney y residente en Norfolk se adaptaba a cada nueva ceremonia, luciendo su cuerpo en constante cambio.
Si bien la falta de sueño le ha pasado factura, es demasiado amable como para quejarse; en cambio, encuentra consuelo en sus amigas, que también compaginan la familia y la fama.
“Sinceramente, no subestimes el baño para una buena charla y un momento de distensión”, comparte. “Es un buen lugar para sincerarte con tus amigas y asimilarlo todo”. Kate Winslet, en particular, fue “un apoyo incondicional en un momento muy especial”, cuando los nervios amenazaban con arruinar una noche en Hollywood. “Ni siquiera estoy segura de que sepa que me ayudó, pero lo hizo”.
Jessie Buckley es la gran favorita a ganar el Óscar 2026 a la mejor actriz principal por su brillante actuación en "Hamnet".
La estrella británica se ha llevado todos los premios en esta categoría.