¿Vestida para ganar? Así llegó Jessie Buckley a los premios Óscar 2026

“Sinceramente, no subestimes el baño para una buena charla y un momento de distensión”, comparte. “Es un buen lugar para sincerarte con tus amigas y asimilarlo todo”. Kate Winslet, en particular, fue “un apoyo incondicional en un momento muy especial”, cuando los nervios amenazaban con arruinar una noche en Hollywood. “Ni siquiera estoy segura de que sepa que me ayudó, pero lo hizo”.