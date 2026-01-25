Alejandra Guzmán confiesa que le reconstruyeron la columna vertebral

En julio de 2025, Alejandra Guzmán anunció su retiro temporal de los escenarios para atender problemas de salud. Desde entonces, la cantante había permanecido alejada de la vida pública, aunque los rumores sobre sus cirugías y tratamientos tomaron interés en los medios.

Finalmente, La Guzmán puso fin a su silencio a través del programa televisivo Ventaneando al enlazarse en una llamada telefónica con Pati Chapoy y su equipo, a propósito de la celebración de los 30 años al aire de la emisión. En ese espacio, la intérprete habló de su diagnóstico médico, del padecimiento que la aqueja y de sus ánimos por salir adelante.

De buenos ánimos, Alejandra tomó la llamada con el programa de espectáculos para poner fin a la incertidumbre. A pregunta expresa de cómo se encuentra en estos momentos, la intérprete habló sin filtros de los procedimientos a los que se sometió y la enfermedad que le fue diagnosticada.

“Estoy muy contenta y agradecida porque Dios y Joel Sánchez, que es el doctor que me curó, rehízo la columna vertebral, me hizo nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros. Estaba llena de osteoporosis, entonces tengo algo de cemento de algún muerto...”, expresó en tono simpático.

En ese espacio, La Guzmán habló de los aspectos que hoy sigue al pie de la letra para su recuperación, en espera de poder salir adelante y de volver a reencontrarse con su público. De hecho, afirma que ya se encuentra trabajando para dar sorpresas.

“Estoy derechita, ya estoy empezando a hacer mis terapias, voy a anunciar y voy a sacar música ya desde marzo. En mayo les tengo una gran sorpresa, voy a volver a cantar ya en julio. Estoy llena de alegría de poder seguir adelante...”, aseguró.

Alejandra se sinceró sobre cómo sus actuales malestares la llevaron a descubrir otro de sus padecimientos, pues en algún momento imaginó que todo se trataba de lo que anteriormente le había sucedido.

“Tú me viste, Pati, que 13 años estuve sufriendo por los polímeros y pensaba que era eso, pero no. Tenía una hernia que me apretaba toda la médula, todas las extremidades, por eso me caía, por eso tenía mucha falta de equilibrio...”, dijo en la conversación con el programa de espectáculos.