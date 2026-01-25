Eric Dane se retira de un evento en su honor y genera alerta por su estado de salud

Horas antes de recibir el reconocimiento del Champions for Cures and Care Gala de la organización ALS Network, Eric Dane suspendió su participación debido a las “realidades físicas de la ELA”.

El actor, quien iba a ser homenajeado como “Defensor del Año”, no se sintió con fuerzas para acudir al evento.

La organización confirmó que su ausencia obedeció al estado de salud derivado de la esclerosis lateral amiotrófica, una condición que modificó de manera profunda su rutina y la de su entorno.

Aunque la expectativa era ver a Dane sobre el escenario, la sala escuchó un mensaje grabado donde el actor de Grey’s Anatomy agradeció el reconocimiento y dedicó unas palabras a quienes le acompañan en este proceso.

“Este premio no es solo para mí, es para mi hermosa familia y seres queridos que luchan, y para cada persona que enfrentó la ELA con coraje, cada cuidador que entrega su corazón día tras día y cada defensor que es una voz para el avance”, declaró.

El actor Aaron Lazar, quien también vive con la enfermedad, recibió el galardón en su nombre. En una entrevista para Good Morning America, Dane expresó: “Despierto cada día y me doy cuenta inmediatamente de que esto está pasando. No es un sueño”.

Al conocerse el diagnóstico, pidió privacidad para él y su familia, según transmitió en un comunicado exclusivo a People. La vida familiar del artista está marcada por el apoyo constante de Rebecca Gayheart, su exesposa. La actriz asumió la organización de los cuidados médicos desde el inicio de la enfermedad.

En un ensayo personal, relató que la atención de Eric se divide en 21 turnos distintos y que, cuando algún turno queda sin cubrir, ella misma se ocupa.

“Recientemente hubo uno de 12 horas que no pude cubrir completo; solo logré hacerlo durante cuatro horas por todas las actividades de las chicas”, explicó, en referencia a sus hijas, Billie y Georgia.

Asimismo, conseguir enfermería domiciliaria resultó un desafío. Gayheart detalló que, tras dos apelaciones, recién obtuvieron la aprobación para la cobertura del seguro.

El proceso la dejó exhausta, pero persistió hasta lograr el objetivo. En ese sentido, destacó la importancia de la red de apoyo ante los momentos en que no puede estar presente.

Relató que en una ocasión recurrió a dos amigos de Eric Dane para cubrir un turno, y ambos respondieron con disposición inmediata: “Cuando les pedí ayuda, respondieron: ‘Claro, ¿qué necesitas?’”.

El diagnóstico de ELA llegó después de meses de dudas. Rebecca Gayheart recordó que los primeros síntomas aparecieron un año antes de la confirmación médica.

Dane comenzó a notar dificultades para usar los palillos y la comida se le caía de la mano en la mesa familiar. Ante la preocupación, decidió consultar a varios especialistas, pero los diagnósticos iniciales no fueron concluyentes.