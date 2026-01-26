Premio Lo Nuestro honrará a Arcángel, Juanes y Los Bukis

Madrid.

Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales durante la gala del 'Premio lo nuestro', un espectáculo que reconocerá lo mejor de la música latina el 19 de febrero en Miami, según anunció este lunes TelevisaUnivision.

Esta será la primera ocasión en que la cadena de habla hispana entregue estos galardones que rinden homenaje a la trayectoria y el legado de figuras de la música latina.

Arcángel será reconocido con el 'Premio lo nuestro ícono urbano' por ser "una de las figuras fundamentales en la historia y la evolución de la música urbana", indicó el canal en un comunicado.

El cantante estadounidense, del que destacó "su voz inconfundible, estilo auténtico y visión artística" está además nominado en cuatro categorías del 'Premio lo nuestro 2026', incluido a mejor artista masculino del año en el género urbano.

Juanes recibirá el 'Premio lo nuestro a la trayectoria', en honor a una carrera "marcada por la autenticidad, la evolución constante y una profunda conexión con sus raíces".