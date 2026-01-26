Ex de Eugenio Derbez asegura que él no fue buen padre

En recientes declaraciones, Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez, afirmó que Eugenio Derbez no fue un buen padre para su hijo durante su infancia.

Las palabras de la ex modelo mexicana generaron repercusión al recordar que, en su momento, la relación con el actor terminó poco después del nacimiento de Vadhir, alimentando versiones sobre una posible infidelidad con Victoria Ruffo.

La paternidad de Eugenio Derbez ha sido previamente señalada por otras madres de sus hijos, incluyendo a la propia Victoria Ruffo, quien mencionó en varias entrevistas el mismo comportamiento distante hacia José Eduardo Derbez.

En su testimonio, Silvana Prince señaló cambios recientes en el vínculo, señalando: “Pues está mejorando, o sea en su momento no lo fue, digo eso ya se sabe, no lo fue, pero pues ha cambiado, digo a la edad, los años no pasan en balde, y bueno no sé, lo ven, hablan bien con él”.

Agregó que considera que Vadhir heredó más rasgos de su propia familia que del comediante y subrayó: “Creo que en el caso de Vadhir tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido a Eugenio”.

La figura pública de Eugenio Derbez ha vuelto a estar bajo análisis a raíz de estos comentarios, mientras el actor continúa desarrollando nuevos proyectos.