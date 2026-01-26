Louis Tomlinson dedica una canción a Liam Payne y revela su letra

Louis Tomlinson rindió un emotivo homenaje a su excompañero de One Direction, Liam Payne, con una canción incluida en su nuevo álbum.

El cantante británico dedicó el tema a Payne, fallecido en 2024, y diversos seguidores interpretan que el título hace una referencia sutil a un tatuaje que Liam se hizo en el pecho en 2023 con la frase “donde la oscuridad se encuentra con la luz”.

La letra interpretada por Tomlinson, de 34 años, incluye versos como: “Se acabó antes de que termine. No hay fénix en las llamas. Solo hay fotografías vacías. ¿Hay algo que pueda hacer? Ojalá pudieras ver tu mirada en mis ojos, una vez más. ¿Haría alguna diferencia? ¿Te haría sonreír? ¿Podría traerte de la oscuridad a la luz?”.

El exintegrante de One Direction lanzó su nuevo álbum, How Did I Get Here?, el viernes 23 de enero, y una de las canciones ha sido interpretada por sus seguidores como un tributo directo a su fallecido compañero de banda.

“Ojalá pudieras ver tu mirada en mis ojos una vez más. ¿Haría alguna diferencia? ¿Te haría sonreír? ¿Podría traerte de la oscuridad a la luz?”, canta Tomlinson en uno de los fragmentos más emotivos del tema.

Un año antes de su muerte, Payne se había tatuado en el pecho la frase “Donde la oscuridad se encuentra con la luz”, un detalle que ha reforzado la interpretación del homenaje.

Ambos artistas también coescribieron durante su etapa en One Direction la canción “Through the Dark”.

En una entrevista reciente, Tomlinson habló sobre cómo se enteró del fallecimiento de Payne y reflexionó sobre su vínculo. “Si pudiera ver, aunque sea por cinco minutos... vivir en tu cabeza, o en la mía, y ver cómo lo percibimos, te sorprendería muchísimo”, declaró.

El tema, titulado “De oscuro a luz”, forma parte del nuevo material discográfico del cantante. A continuación la letra de la canción:

De la oscuridad a la luz

[Verso 1] Se acabó antes de terminar¿Por qué nadie te lo dice? No hay fénix en las llamas. Solo hay fotografías vacías

[Pre-Estribillo]¿Hay algo que pueda hacer?

[Estribillo] Desearía que pudieras ver cómo te ves en mis ojos. Una vez más¿Haría alguna diferencia? ¿Te haría sonreír? ¿Podría llevarte de la oscuridad a la luz?(De la oscuridad a la luz)

[Verso 2] Me dijiste que continuara. Pero nunca escucho lo que me dices. Y no puedo llevar este peso por mucho tiempo. Pero aún no lo he superado

[Pre-Estribillo] ¿Hay algo que pueda hacer?

[Estribillo ]Desearía que pudieras ver cómo te ves en mis ojos. Una vez más ¿Haría alguna diferencia? ¿Te haría sonreír?¿Podría llevarte de la oscuridad a la luz? De la oscuridad a la luz

[Puente] No vayas a ningún lugar que no pueda seguir. No vayas a ningún lugar que no pueda seguir. No vayas a ningún lugar que no pueda seguir. Sabes que estaré a tu lado

[Estribillo] Ojalá pudieras ver cómo te miras en mis ojos. Una vez más¿Haría alguna diferencia? ¿Te haría sonreír? ¿Podría llevarte de la oscuridad a la luz? Dela oscuridad a la luz

[Outro] De la oscuridad a la luz. De la oscuridad a la luz ¿Te llevaría de la oscuridad a la luz? De la oscuridad a la luz