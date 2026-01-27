  1. Inicio
Liberan a Zion tras ser detenido por manejar en estado de ebriedad

Según informes, el reguetonero Zion manejaba una camioneta RAM 1500 de color negro del año 2023 en aparente estado de embriaguez.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 11:27 -
  • Agencia EFE
El reguetonero puertorriqueño Zion fue detenido el lunes por la Policía de Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de embriaguez, según las leyes de tránsito locales, informaron las autoridades.

 Mauricio Duenas Castaneda / EFE
San Juan, Puerto Rico.

El reguetonero puertorriqueño Zion fue liberado tras ser detenido el pasado lunes por la Policía de Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de embriaguez, informaron las autoridades.

El fiscal Pedro Vargas Echevarría, de la Fiscalía de Fajardo, municipio en el este de Puerto Rico, determinó no radicar cargos criminales contra Zion de 44 años y cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres, después de evaluar la prueba.

Según la información difundida por la Policía previamente, varios agentes adscritos al Distrito de Río Grande (noreste) intervinieron en la noche del domingo con Zion en la autopista 66, en el mencionado municipio.

En el momento de la intervención, Zion manejaba una camioneta RAM 1500 de color negro del año 2023 en aparente estado de embriaguez.

El artista urbano fue puesto bajo arresto y transportado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde le realizaron la prueba de aliento, arrojando 0,27 % de alcohol en su organismo.Esto representa un 0,17 % más de lo permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

@telemundopr

“ESO ES MENTIRA”, dice Zion sobre el supuesto secuestro al que lo vinculan. El artista urbano fue arrestado anoche por alegadamente manejar en estado de embriaguez y arrojar .27% en la prueba de alcohol.

♬ sonido original - Telemundo PR

