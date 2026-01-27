Los Beckham quieren reconciliarse con Brooklyn, pero no con Nicola

Según informan medios estadounidenses, los Beckham están dispuestos a reconciliarse con su hijo, Brooklyn Beckham, pero no con su esposa, Nicola Peltz.
"David y Victoria aman a Brooklyn y temen perder a su hijo. Lo aceptarían de vuelta enseguida", declaró una fuente a People este martes, y otra fuente añadió: "Los Beckham no tienen intención de reconciliarse con su hijo a menos que Nicola desaparezca".
Sin embargo, la segunda fuente teorizó: "No es un ultimátum al que vaya a ceder".
La fuente continuó afirmando que Brooklyn "ha sentido más apoyo de su esposa en estos últimos tres años que de sus padres en toda su vida".
Pero según una fuente cercana a la familia Beckham, "David y Victoria creen que, con el tiempo, Brooklyn se recuperará. Pero no pueden hacer nada hasta entonces".
Se revela contra sus padres
La semana pasada, Brooklyn, de 26 años, publicó en sus historias de Instagram una declaración impactante sobre su distanciamiento de su familia, diciendo que "no quiere reconciliarse" con ellos.
En parte, afirmó que su madre, de 51 años, "canceló la confección del vestido [de novia] de Nicola en el último momento" y luego "secuestró" su primer baile como recién casados, procediendo a bailar "de forma muy inapropiada" sobre él.
Pero la hostilidad entre Victoria y su nuera, de 31 años, aparentemente comenzó mucho antes de la boda de la pareja en abril de 2022.
“Victoria y Nicola se llevaron bien durante los primeros meses, pero luego Victoria empezó a comportarse como una novia celosa. Parecía muy celosa de Nicola”, declaró una fuente de la familia Peltz a People, mientras que una fuente de la familia Beckham replicó: “Nicola es la que está celosa de Victoria. Ella quiere ser famosa”.
Según se informa, los Beckham —liderados por una ex estrella del fútbol británico y miembro de las Spice Girls, ahora diseñadora de moda— y los Peltz —una familia estadounidense privada encabezada por el multimillonario inversor Nelson Peltz y la exmodelo Claudia Heffner Peltz— nunca congeniaron.
“Sus familias son muy diferentes”, afirmó una fuente de Peltz, añadiendo que un motivo de discordia es la vida de fama extrema de David y Victoria.
Una fuente de los Beckham explicó que la pareja es "muy estratégica en todo lo que hace porque básicamente son una corporación multimillonaria".
Otra fuente se hizo eco sobre esto y añadió que, a pesar de la ruptura familiar, no se arrepienten de cómo criaron a Brooklyn y a sus hermanos: Romeo Beckham, de 23 años, y Cruz Beckham, de 20, así como su hermana Harper Beckham, de 14.
A pesar de la insistencia de Brooklyn en que el comportamiento "controlador" de sus padres le causaba una "ansiedad abrumadora", la segunda fuente de Beckham afirmó que "siempre apoyaron a Brooklyn en todo".
Hasta el momento, ni David, de 50 años, ni Victoria han abordado públicamente las acusaciones de Brooklyn.
Con información de Page Six.