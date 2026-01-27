Los Beckham quieren reconciliarse con Brooklyn, pero no con Nicola

Estados Unidos.

Según informan medios estadounidenses, los Beckham están dispuestos a reconciliarse con su hijo, Brooklyn Beckham, pero no con su esposa, Nicola Peltz. "David y Victoria aman a Brooklyn y temen perder a su hijo. Lo aceptarían de vuelta enseguida", declaró una fuente a People este martes, y otra fuente añadió: "Los Beckham no tienen intención de reconciliarse con su hijo a menos que Nicola desaparezca". Sin embargo, la segunda fuente teorizó: "No es un ultimátum al que vaya a ceder". La fuente continuó afirmando que Brooklyn "ha sentido más apoyo de su esposa en estos últimos tres años que de sus padres en toda su vida". Pero según una fuente cercana a la familia Beckham, "David y Victoria creen que, con el tiempo, Brooklyn se recuperará. Pero no pueden hacer nada hasta entonces". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se revela contra sus padres La semana pasada, Brooklyn, de 26 años, publicó en sus historias de Instagram una declaración impactante sobre su distanciamiento de su familia, diciendo que "no quiere reconciliarse" con ellos. En parte, afirmó que su madre, de 51 años, "canceló la confección del vestido [de novia] de Nicola en el último momento" y luego "secuestró" su primer baile como recién casados, procediendo a bailar "de forma muy inapropiada" sobre él. Pero la hostilidad entre Victoria y su nuera, de 31 años, aparentemente comenzó mucho antes de la boda de la pareja en abril de 2022. “Victoria y Nicola se llevaron bien durante los primeros meses, pero luego Victoria empezó a comportarse como una novia celosa. Parecía muy celosa de Nicola”, declaró una fuente de la familia Peltz a People, mientras que una fuente de la familia Beckham replicó: “Nicola es la que está celosa de Victoria. Ella quiere ser famosa”.