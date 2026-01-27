"One Battle After Another" lidera las nominaciones a los BAFTA

Londres, Inglaterra.

La película ''One battle after another', del director estadounidense Paul Thomas Anderson, se posicionó este martes con 14 nominaciones como la favorita de la 79 edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, donde la española 'Sirat', de Óliver Laxe, también logró una nominación. En la carrera hacia los BAFTA, que se celebrarán el próximo 22 de febrero en Londres, a 'One battle after another' le sigue de cerca 'Sinners', con 13 nominaciones; así como 'Hamnet' y 'Marty Supreme', con 11; 'Frankenstein' y 'Sentimental Value', con ocho cada una; o 'I Swear' y 'Bugonia', con cinco. Tres nominaciones lograron 'The ballad of Wallis Island', 'Pillion' y 'F1', mientras que 'Wicked: For Good', 'Zootropolis 2' y la brasileña 'The secret agent' consiguieron dos, esta última, tanto en la categoría de mejor guión original como en la de mejor película de habla no inglesa.

Brasil, 'Sirat' y Del Toro, en la terna El filme del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho también competirá por el galardón de mejor película de habla no inglesa con la española 'Sirat', del director franco-gallego Óliver Laxe, así como con 'Sentimental Value', de Joachim Trier; 'The voice of Hind Rajab', de Kaouther Ben Hania, y 'It's was just an accident', de Jafar Panahi. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. 'Sirat', dirigida y escrita por Laxe, sigue acumulando reconocimiento internacional, tras lograr recientemente dos nominaciones a los próximos premios Óscar, con una historia que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña. La presidenta de la Academia de Cine y Televisión, Sara Putt, halagó en declaraciones a EFE la cinta del cineasta franco-gallego: "'Sirat' es una película excelente. Es una película retadora, es muy diferente y creo que es lo que la hace memorable y excitante. Felicidades a todos los que están involucrados".