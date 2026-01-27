Kanye West niega estrategia promocional tras su carta de disculpas

Kanye West volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras difundir una carta abierta de disculpas en The Wall Street Journal, una acción poco frecuente que reactivó el debate en torno a sus reiteradas polémicas vinculadas al antisemitismo.
El rapero, también conocido como Ye, negó de manera categórica que el mensaje formara parte de una estrategia promocional relacionada con el próximo lanzamiento de su álbum Bully, y sostuvo que la motivación detrás del texto fue genuina.
La carta, titulada “To Those I’ve Hurt” (“A quienes he lastimado”), fue publicada el lunes 26 de enero en formato de anuncio a página completa en el influyente periódico estadounidense y contó con financiamiento de su marca Yeezy.
Un día después, en declaraciones a Vanity Fair, el artista se refirió a las especulaciones que circularon en redes sociales, donde algunos usuarios sugirieron que la disculpa buscaba generar impacto mediático ante la cercanía del estreno de su nuevo proyecto discográfico, previsto para el 30 de enero.
West desestimó esas versiones y aseguró que no necesita una campaña de ese tipo. Según afirmó, en 2025 fue “uno de los 10 artistas más escuchados en general en Estados Unidos en Spotify” y su nuevo álbum “actualmente es uno de los más preguardados de cualquier lanzamiento en la plataforma”.
“Esto, para mí, como se evidencia en la carta, no se trata de revivir mi potencial comercial”, expresó el músico de 48 años en respuestas enviadas por correo electrónico a la revista.
De acuerdo con su testimonio, el impulso para escribir el mensaje surgió de un proceso personal de reflexión. “Estos sentimientos de remordimiento pesaban tanto en mi corazón y sobre mi espíritu”, explicó.
“Debo una enorme disculpa una vez más por todo lo que dije y que lastimó a las comunidades judía y negra en particular. Todo fue demasiado lejos”, escribió. “Todo fue demasiado lejos. Miro los escombros de mi episodio y me doy cuenta de que este no soy yo”.
En el texto difundido en The Wall Street Journal, West atribuyó parte de su comportamiento a un episodio de salud mental sin tratamiento adecuado. Señaló que su “estado fracturado” lo llevó “hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica”, en alusión a la comercialización de productos con ese emblema y a declaraciones públicas en las que elogió a Adolf Hitler.
Asimismo, describió esas acciones como producto de “mal juicio y comportamiento imprudente”, y afirmó que “no puede recordar” varios de esos momentos debido a su trastorno bipolar.
“Lamento y me avergüenzo profundamente de mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con tomar responsabilidad, seguir tratamiento y un cambio significativo”, escribió.
“Sin embargo, eso no justifica lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, subrayó Ye. En el mismo mensaje, se dirigió a la comunidad afroamericana, a la que definió como “la base de quién soy”, y ofreció disculpas por haberla decepcionado.
El historial del artista en torno a estas controversias es extenso. En 2022, Adidas puso fin a su lucrativa alianza con Yeezy luego de que West amenazara con ir “death con 3 on Jewish people”.
Más adelante, en 2025, una ex empleada de Yeezy presentó una demanda al asegurar que el rapero se comparó con Hitler, la intimidó por ser judía y la despidió tras denunciar su conducta. Ese mismo año, un juez le ordenó pagar más de 76.000 dólares en honorarios legales, aunque el proceso continúa sin resolución definitiva.
También en 2025, el exesposo de Kim Kardashian provocó indignación con una serie de publicaciones cargadas de insultos antisemitas y elogios a Hitler, lo que derivó en la ruptura de su relación profesional con su agente, Daniel McCartney, de la firma 33&West.
En conversación con Vanity Fair, West explicó que comenzó a tomar conciencia de la gravedad de sus actos tras salir de un episodio maníaco que se extendió por cerca de cuatro meses a inicios de 2025.
“Todos los lazos familiares, las relaciones profundas y las amistades de toda la vida que trabajé tan duro para construir quedaron manchados por las declaraciones horribles que hice de forma tan impulsiva”, reconoció.
El artista añadió que un cambio de medicación lo condujo posteriormente a una depresión severa y que, con el apoyo de su esposa, Bianca Censori, ingresó durante un tiempo a un centro de rehabilitación en Suiza.
“Estoy tratando de encontrar lo que funcione para mí para poder continuar por este camino positivo”, afirmó sobre su situación actual.