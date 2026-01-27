Kanye West niega estrategia promocional tras su carta de disculpas

Estados Unidos

Kanye West volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras difundir una carta abierta de disculpas en The Wall Street Journal, una acción poco frecuente que reactivó el debate en torno a sus reiteradas polémicas vinculadas al antisemitismo. El rapero, también conocido como Ye, negó de manera categórica que el mensaje formara parte de una estrategia promocional relacionada con el próximo lanzamiento de su álbum Bully, y sostuvo que la motivación detrás del texto fue genuina.

La carta, titulada "To Those I've Hurt" ("A quienes he lastimado"), fue publicada el lunes 26 de enero en formato de anuncio a página completa en el influyente periódico estadounidense y contó con financiamiento de su marca Yeezy. Un día después, en declaraciones a Vanity Fair, el artista se refirió a las especulaciones que circularon en redes sociales, donde algunos usuarios sugirieron que la disculpa buscaba generar impacto mediático ante la cercanía del estreno de su nuevo proyecto discográfico, previsto para el 30 de enero. West desestimó esas versiones y aseguró que no necesita una campaña de ese tipo. Según afirmó, en 2025 fue "uno de los 10 artistas más escuchados en general en Estados Unidos en Spotify" y su nuevo álbum "actualmente es uno de los más preguardados de cualquier lanzamiento en la plataforma". "Esto, para mí, como se evidencia en la carta, no se trata de revivir mi potencial comercial", expresó el músico de 48 años en respuestas enviadas por correo electrónico a la revista. De acuerdo con su testimonio, el impulso para escribir el mensaje surgió de un proceso personal de reflexión. "Estos sentimientos de remordimiento pesaban tanto en mi corazón y sobre mi espíritu", explicó. "Debo una enorme disculpa una vez más por todo lo que dije y que lastimó a las comunidades judía y negra en particular. Todo fue demasiado lejos", escribió. "Todo fue demasiado lejos. Miro los escombros de mi episodio y me doy cuenta de que este no soy yo". En el texto difundido en The Wall Street Journal, West atribuyó parte de su comportamiento a un episodio de salud mental sin tratamiento adecuado. Señaló que su "estado fracturado" lo llevó "hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica", en alusión a la comercialización de productos con ese emblema y a declaraciones públicas en las que elogió a Adolf Hitler.