Khaby Lame vende su empresa por USD 975 millones y redefine su carrera

Khaby Lame, el creador de contenido más seguido de TikTok, con más de 160 millones de seguidores, protagonizó una de las operaciones más llamativas de la economía digital al vender su empresa Step Distinctive Limited por 975 millones de dólares.

La transacción se realizó con Rich Sparkle Holdings, un conglomerado con sede en Hong Kong que cotiza en bolsa y busca ampliar su portafolio de marcas digitales. El acuerdo se concretó mediante la emisión de 75 millones de acciones ordinarias, lo que convirtió a Lame en accionista mayoritario de la compañía compradora.

Este movimiento marca un punto de inflexión en la trayectoria del creador senegalés-italiano, quien en 2020 perdió su empleo como obrero durante la pandemia y, en pocos años, pasó a consolidarse como uno de los empresarios más exitosos del ecosistema digital.

Lame alcanzó notoriedad internacional gracias a sus videos cómicos y silenciosos, en los que simplifica situaciones cotidianas mediante gestos universales. Ese estilo directo y sin palabras lo catapultó a la cima de TikTok, donde se convirtió en el influencer con más seguidores a nivel global.

La venta de Step Distinctive Limited no implica su retiro del mundo digital. Por el contrario, Lame continuará siendo la imagen pública de su marca, mientras que la gestión estratégica y administrativa quedará a cargo de Rich Sparkle Holdings.

Uno de los elementos más innovadores del acuerdo es el desarrollo de un gemelo digital basado en inteligencia artificial que replicará la voz, los gestos y los patrones de comportamiento de Lame. Este avatar permitirá generar contenido multilingüe y realizar transmisiones en vivo en distintas zonas horarias.

Gracias a esta tecnología, el creador podrá mantener una presencia virtual simultánea en múltiples mercados, ampliando su alcance global y fortaleciendo su posicionamiento como marca comercial de escala internacional.

Analistas del sector estiman que la comercialización asociada a la imagen de Lame podría superar los 4.000 millones de dólares en ventas anuales, lo que lo consolida como uno de los activos más valiosos de la economía digital contemporánea.

El acuerdo también refleja la transformación del rol de los influencers, que han dejado de ser únicamente creadores de contenido para convertirse en empresarios globales capaces de cerrar operaciones comparables a las de grandes corporaciones.

En el corto plazo, Lame planea impulsar proyectos vinculados a la inteligencia artificial, expandir su marca en mercados emergentes y explorar nuevas plataformas digitales para diversificar su presencia.

Asimismo, se prevé que colabore con marcas internacionales en campañas publicitarias que integren su gemelo digital, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre publicidad, tecnología y creadores de contenido.

La historia de Khaby Lame resume un fenómeno de resiliencia y visión empresarial: de obrero desempleado durante la pandemia a multimillonario que vende su empresa por casi mil millones de dólares y se prepara para liderar la próxima etapa del entretenimiento digital.