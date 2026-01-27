¡Ayuda!, la nueva película de Rachel McAdams, se estrena este jueves

San Pedro Sula, Honduras.

El próximo jueves 29 de enero llega a los cines de Honduras ¡AYUDA!, un nuevo thriller psicológico y de humor negro dirigido por Sam Raimi, el reconocido realizador detrás de la icónica franquicia de terror The Evil Dead, la trilogía de películas de "Spider - Man" y la película de Marvel Studios "Doctor Strange, en el multiverso de la locura".

Conocido por sus singulares técnicas de cámara, y el humor y la ironía que supo inyectar al género de terror, Raimi regresa a la pantalla grande con una nueva historia tan divertida como intrigante.

En un contenido especial, los protagonistas de la película, Rachel McAdams y Dylan O’Brien, revelan detalles de la historia y la visión del director.

“LINDA ESTÁ BASTANTE MOLESTA”

¡AYUDA! se centra en Linda Liddle (Rachel McAdams) y Bradley Preston (Dylan O’Brien), dos colegas de una consultora en la que ella se desempeña en el área de Estrategia y Planeamiento y él es el nuevo jefe.

Linda es candidata a un esperado ascenso prometido por su difunto jefe, pero cuando Bradley toma las riendas de la compañía, ese ascenso queda en el olvido.

“Linda está bastante molesta”, resume la actriz Rachel McAdams en el nuevo contenido especial. Sin embargo, una desgracia con suerte cambia drásticamente el curso de los acontecimientos. Tras un accidente aéreo, Linda y Bradley son los únicos sobrevivientes y quedan varados en una isla desierta. “Se produce una especie de cambio de roles”, comenta Dylan O’Brien.