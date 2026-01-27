Emoción por la secuela de “Dirty Dancing” y Jennifer Grey en su regreso como Baby

Casi cuatro décadas después de que Dirty Dancing se convirtiera en una obra nostálgica para los fans del cine, Lionsgate confirmó oficialmente que la esperada secuela de la película está en camino y que Jennifer Grey regresará a su icónico papel de Frances “Baby” Houseman.

Aunque hace varios años circularon rumores sobre la intención de retomar la historia que causó sensación en los 80s, el proyecto se retrasó y no hubo más novedades hasta este martes 27 de enero.

Según informó The Hollywood Reporter, la secuela ya tiene productores y guionista confirmados y apunta a comenzar su rodaje a lo largo de este año.

Nina Jacobson y Brad Simpson, responsables de éxitos como The Hunger Games y Crazy Rich Asians, se incorporaron como productores a través de su compañía Color Force, mientras que el guion estará a cargo de Kim Rosenstock, creadora de la serie Dying for Sex. Jennifer Grey, además de protagonizar el film, participará como productora ejecutiva.

Lionsgate confirmó a la prensa que los preparativos están “avanzando a toda velocidad”, aunque todavía no se anunció quién dirigirá la película.

Jonathan Levine, que había sido vinculado previamente como director, continuará ligado al proyecto únicamente como productor ejecutivo. Meredith Wieck y Maria Ascanio supervisarán el desarrollo del filme por parte del estudio, mientras que Phil Strina fue el encargado de negociar los acuerdos en nombre de Lionsgate.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, subrayó la importancia del proyecto y la vigencia de Dirty Dancing a través de los años.

“Dirty Dancing sigue siendo tan querida hoy como en el momento de su estreno, y sabíamos que debía reunirse un grupo muy especial de personas para que los fans abrazaran un regreso a Kellerman’s”, afirmó en un comunicado.

Para Jennifer Grey, volver a interpretar a Baby fue una oportunidad que meditó por largo tiempo. La actriz, que hoy tiene 65 años, declaró sobre lo que que significa este regreso y la responsabilidad de continuar una historia tan emblemática.

“El papel de Baby ha ocupado un lugar muy profundo y significativo en mi corazón, como lo ha hecho en el corazón de tantos fans a lo largo de los años.

Durante mucho tiempo me pregunté dónde podríamos encontrar a Baby años después y cómo sería su vida, pero tomó tiempo reunir a las personas en las que sentía que podía confiar para construir sobre el legado de la película original... y estoy emocionada de decir que parece que la espera pronto terminará”, celebró en una nota de prensa.

La propia Grey fue quien, en 2020, adelantó que una secuela de Dirty Dancing estaba gestándose. Sin embargo, siempre dejó en claro que no se trataría de replicar la magia original ni la relación con Patrick Swayze, quien murió en 2009.

“No hay forma de reemplazar a alguien que ha fallecido; nunca intentás repetir algo que fue mágico. Simplemente vas por algo diferente”, dijo a PEOPLE en ese entonces.