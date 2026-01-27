  1. Inicio
Shakira y sus colaboraciones más icónicas en la música

Shakira, quien ofrecerá varios conciertos en El Salvador en febrero, ha grabado icónicos temas junto a grandes artistas. Aquí te dejamos sus mejores colaboraciones según la revista Billboard.

  Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 17:33
  • Redacción web
Imagen de archivo de la cantante Shakira durante la gira musical por su natal Colombia en 2025.

 EFE
San Pedro Sula, Honduras.

Shakira, la cantautora colombiana conocida por sus baladas desgarradoras y sus himnos pop, no colaboró con ningún otro artista conocido en la primera década de su carrera.

Fue apenas en 2005, cuando lanzó Fijación oral, Vol. 1 y Oral Fixation, Vol. 2, que comenzó a lanzar colaboraciones con superestrellas: “La tortura” con Alejandro Sanz, y “Hips Don’t Lie” con Wyclef Jean. También incluyó en esos álbumes canciones con el argentino Gustavo Cerati y el mexicano Carlos Santana.

Desde entonces, Shakira se ha aliado con colegas como Maluma, Prince Royce, Maná y Black Eyed Peas, lanzando canciones que también son más experimentales desde el punto de vista de sonido, adoptando ritmos más urbanos e incorporando elementos del reggaetón y la bachata en sus canciones.

Aquí te dejamos sus mejores colaboraciones musicales, clasificadas por los editores latinos de la revista especializada Billboard:

1. Shakira y Bizarrap, “BZRP Music Sessions, Vol. 53”

2. Shakira con Alejandro Sanz, “La tortura”:

3. Shakira con Gustavo Cerati, “No”:

Aunque el fallecido artista argentino no canta el tema junto a la colombiana, sí escribió el tema para ella.

4. Shakira y Carlos Vives, “La bicicleta”:

5. Maná con Shakira, “Mi verdad”:

6. Shakira con Wyclef Jean, “Hips Don’t Lie”:

7. Shakira con Maluma, “Chantaje”:

8. Alejandro Sanz con Shakira, “Te lo agradezco, pero no”:

9. Shakira con Nicky Jam, “Perro fiel”:

10. Shakira y Rauw Alejandro, “Te felicito”:

11. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna:

12. "Beautiful Liar" con Beyoncé:

13. "Deja Vu", Shakira con Prince Royce:

14. Black Eyed Peas y Shakira, “Girl Like Me”:

15. Shakira con Pitbull, “Rabiosa”:

..

