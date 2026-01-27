Shakira y sus colaboraciones más icónicas en la música

Shakira, la cantautora colombiana conocida por sus baladas desgarradoras y sus himnos pop, no colaboró con ningún otro artista conocido en la primera década de su carrera.
Fue apenas en 2005, cuando lanzó Fijación oral, Vol. 1 y Oral Fixation, Vol. 2, que comenzó a lanzar colaboraciones con superestrellas: “La tortura” con Alejandro Sanz, y “Hips Don’t Lie” con Wyclef Jean. También incluyó en esos álbumes canciones con el argentino Gustavo Cerati y el mexicano Carlos Santana.
Desde entonces, Shakira se ha aliado con colegas como Maluma, Prince Royce, Maná y Black Eyed Peas, lanzando canciones que también son más experimentales desde el punto de vista de sonido, adoptando ritmos más urbanos e incorporando elementos del reggaetón y la bachata en sus canciones.
Aquí te dejamos sus mejores colaboraciones musicales, clasificadas por los editores latinos de la revista especializada Billboard:
1. Shakira y Bizarrap, “BZRP Music Sessions, Vol. 53”
2. Shakira con Alejandro Sanz, “La tortura”:
3. Shakira con Gustavo Cerati, “No”:
Aunque el fallecido artista argentino no canta el tema junto a la colombiana, sí escribió el tema para ella.
4. Shakira y Carlos Vives, “La bicicleta”:
5. Maná con Shakira, “Mi verdad”:
6. Shakira con Wyclef Jean, “Hips Don’t Lie”:
7. Shakira con Maluma, “Chantaje”:
8. Alejandro Sanz con Shakira, “Te lo agradezco, pero no”:
9. Shakira con Nicky Jam, “Perro fiel”:
10. Shakira y Rauw Alejandro, “Te felicito”:
11. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna:
12. "Beautiful Liar" con Beyoncé:
13. "Deja Vu", Shakira con Prince Royce:
14. Black Eyed Peas y Shakira, “Girl Like Me”:
15. Shakira con Pitbull, “Rabiosa”:
..