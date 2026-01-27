Shakira y sus colaboraciones más icónicas en la música

San Pedro Sula, Honduras.

Shakira, la cantautora colombiana conocida por sus baladas desgarradoras y sus himnos pop, no colaboró con ningún otro artista conocido en la primera década de su carrera.

Fue apenas en 2005, cuando lanzó Fijación oral, Vol. 1 y Oral Fixation, Vol. 2, que comenzó a lanzar colaboraciones con superestrellas: “La tortura” con Alejandro Sanz, y “Hips Don’t Lie” con Wyclef Jean. También incluyó en esos álbumes canciones con el argentino Gustavo Cerati y el mexicano Carlos Santana.

Desde entonces, Shakira se ha aliado con colegas como Maluma, Prince Royce, Maná y Black Eyed Peas, lanzando canciones que también son más experimentales desde el punto de vista de sonido, adoptando ritmos más urbanos e incorporando elementos del reggaetón y la bachata en sus canciones.

Aquí te dejamos sus mejores colaboraciones musicales, clasificadas por los editores latinos de la revista especializada Billboard:

1. Shakira y Bizarrap, “BZRP Music Sessions, Vol. 53”