EE UU se dirige a otro cierre parcial tras el tiroteo mortal en Minesota

Washington

El gobierno de Estados Unidos se dirige hacia otro cierre parcial a partir de este sábado (un minuto después de la medianoche del viernes) si los senadores demócratas cumplen su amenaza y no apoyan la partida destinada al Departamento de Seguridad Nacional en plena polémica por la muerte de Alex Pretti, muerto por disparos de agentes fronterizos el sábado en Minesota.

El cierre, que paralizaría la actividad normal de la administración federal, se sumaría al parón de 43 días que ya vivió Estados Unidos entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025 y que se convirtió en el más largo de la historia del país.

Tras la polémica por el caso Pretti, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que su bancada no iba a proporcionar los 60 votos necesarios para aprobar el paquete de seis proyectos de ley de asignaciones si se incluye la medida actual de financiación del Departamento de Seguridad, responsable de inmigración y aduanas.

Los demócratas, que mantienen el pulso en la negociación abierta con los republicanos, exigen retirar ese capítulo del paquete presupuestario, mientras avanzan en los otros cinco proyectos de gasto.

A la oposición demócrata a incrementar los fondos se suman también las dudas sobre lo ocurrido en Minesota que empiezan a surgir en las filas republicanas.