Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 29 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 29 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Colón en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de El Paraíso, el servicio eléctrico será suspendido en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las zonas Uniplaza, colonia El Zarzal (etapas 1 y 2), Hacienda El Zarzal, Colegio Católico Danlí, Unicath Danlí, el Juzgado de Letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracia a Dios, San Fernando, Valle Verde, The Children’s World School, La Estancia, HATSA, UPNFM Danlí, Hospital Gabriela Alvarado, Ocobas, UNAH-TEC Danlí, San Matías, El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, colonia Venecia, San Marcos Arriba y Abajo, Asilo de Ancianos San Judas Tadeo, así como los municipios y comunidades de Araulí, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscateca, La Majada, Quisgualagua, Fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, ITAF, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, Aduana Las Manos, El Verdún, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite y Corralito.
Asimismo, en Francisco Morazán, específicamente en las zonas de Talanga, Villa de San Francisco y San Juan de Flores, el corte se realizará en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Las áreas afectadas comprenden Generación Tres Valles, San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero Tres Valles, Villa de San Francisco, Tipistepe, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, aldeas La Masa, Coyolito, Cofradía, Yamagüare, El Porvenir, El Pedregal, Loma Pelada, Centro Carbonera, comunidades aledañas a la carretera San Juan de Flores–Talanga, así como Talanga, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, zonas hacia río abajo, Piedra y Arena y sectores cercanos.
En la ciudad de San Pedro Sula, los cortes están programados de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando a las colonias Arenales, Alabama, San Vicente de Paul I y II, Leonardo Callejas, Jesús R. González, Filadelfia, La Pedroza y Villa Norma, además de las aldeas Cablotales y Altamizales, y empresas como Alimentos Dixie y Embutidos El Jaral, así como el Parque Arqueológico Currusté.
En el occidente del país, específicamente en Santa Rosa de Copán y Ocotepeque, el servicio será suspendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m en La Encarnación, Ocotepeque, el corte afectará el casco urbano y las aldeas Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio y Sesesmiles. En San Fernando, Ocotepeque, se verá afectado el casco urbano y las aldeas El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés y Sulay. En Copán, el corte incluye los cascos urbanos de Santa Rita y Cabañas, además de las aldeas Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanares, Pueblo Viejo y Río Negro.
Finalmente, en la zona de Cañaveral y alrededores, el corte se realizará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando generadoras como Río Blanco, CECECAPA, Agua Verde y Peña Blanca, así como las comunidades de Ilama, Trinidad, San Luis, Chinda, La Unión, El Rodeo, Río Hondo, Guacamaya, Cañaveral, San Buenaventura, Río Lindo, San Francisco de Yojoa, Taulabé, Zacapa, San José de Comayagua, Meámbar y Siguatepeque, incluyendo numerosas aldeas, granjas avícolas y zonas aledañas.
En el departamento de Atlántida, específicamente en los municipios de Tela, Arizona y Esparta, la ENEE anunció cortes de energía eléctrica programados en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las aldeas El Boquete, San Martín, 3 de Mayo, Cedros, Cabeza de Indio, Las Palmas, kilómetro 12, Matas del Atlántico, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburón, kilómetro 16, kilómetro 17, Sisama, San Francisco de Saco, Tiburones, colonia Ayala, Coloradito, kilómetro 7 y kilómetro 8. En el municipio de Arizona, también se verán afectadas la colonia San Alejo y la colonia Brisas de Lean, así como las aldeas Santa María, La Suiza, El Empalme, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, El Retiro, Mezapa, Mezapita, El Astillero, Matarras, Las Lomas, La Aurora, El Guayabo, San José de Texiguat, La Bomba, Nueva Florida, La Unión Santa Fe, Lempíra, La Concepción, Buena Vista, Buena Vista El Barro, La Yusa, El Coco, Las Piedras, Santa Lucía, Mojimán, Cangélica Arriba y Abajo, San Juan Lempira, El Zapote, Las Delicias, Las Suyapas, Morazán y El Dorado. Asimismo, se incluyen los sectores del desvío de Lean hacia arriba y hacia abajo, Río Chiquito, Barranquía, Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, París de Lean, Flores de Lean, Las Delicias del Cacao, Ceibita Way, El Sitio, Colorado Barra, Nueva Goo, Cayo Venado, Las Rositas, Sombra Verde, Campo Nuevo y Guachipilín.
Por otra parte, en el departamento de Colón, específicamente en el municipio de Trujillo, la suspensión del servicio eléctrico se llevará a cabo también de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., afectando las zonas de Río Claro, 5to Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena y La Brea.