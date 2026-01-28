Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 29 de enero

En el departamento de Atlántida, específicamente en los municipios de Tela, Arizona y Esparta, la ENEE anunció cortes de energía eléctrica programados en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las aldeas El Boquete, San Martín, 3 de Mayo, Cedros, Cabeza de Indio, Las Palmas, kilómetro 12, Matas del Atlántico, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburón, kilómetro 16, kilómetro 17, Sisama, San Francisco de Saco, Tiburones, colonia Ayala, Coloradito, kilómetro 7 y kilómetro 8. En el municipio de Arizona, también se verán afectadas la colonia San Alejo y la colonia Brisas de Lean, así como las aldeas Santa María, La Suiza, El Empalme, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, El Retiro, Mezapa, Mezapita, El Astillero, Matarras, Las Lomas, La Aurora, El Guayabo, San José de Texiguat, La Bomba, Nueva Florida, La Unión Santa Fe, Lempíra, La Concepción, Buena Vista, Buena Vista El Barro, La Yusa, El Coco, Las Piedras, Santa Lucía, Mojimán, Cangélica Arriba y Abajo, San Juan Lempira, El Zapote, Las Delicias, Las Suyapas, Morazán y El Dorado. Asimismo, se incluyen los sectores del desvío de Lean hacia arriba y hacia abajo, Río Chiquito, Barranquía, Jazmín Arriba y Jazmín Abajo, París de Lean, Flores de Lean, Las Delicias del Cacao, Ceibita Way, El Sitio, Colorado Barra, Nueva Goo, Cayo Venado, Las Rositas, Sombra Verde, Campo Nuevo y Guachipilín.