Marco Rubio y María Corina Machado se reunirán este miércoles en Washington

Washington

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá este miércoles en la sede del Departamento de Estado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dos semanas después de que ella se reuniera con el presidente Donald Trump y le obsequiara su medalla del Nobel de la Paz.

Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro será a puerta cerrada y tendrá lugar a las 13:00 hora local de Washington (18:00 GMT), después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informe al Senado sobre la política del Gobierno de Trump hacia Venezuela, una audiencia prevista para las 10:00 hora local (15:00 GMT).

Machado se encuentra en la capital estadounidense desde que el pasado 15 de enero se reunió con Trump en la Casa Blanca para tratar la situación en Venezuela tras el ataque estadounidense del 3 de enero que resultó en el derrocamiento y arresto de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Trump sostiene que tiene muy buena relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras la captura del líder chavista.

Según el republicano, Estados Unidos tutela Venezuela y ha logrado acuerdos petroleros y ha obtenido la liberación de varios presos políticos.

Aunque en un inicio la Casa Blanca dejó a un lado del proceso de transición a Machado, Trump expresó su deseo de "involucrar" también a la opositora en el futuro de Venezuela tras reunirse con ella.