Pareja irá a prisión por el asesinato de colombiano en salón de belleza de SPS

San Pedro Sula

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de la Regional del Norte logró que un juez decretara prisión preventiva contra Cristian Isaak Robles Rosales y Joselyn Yulieth Márquez Cantillo, señalados como presuntos responsables del asesinato del ciudadano colombiano Jhon Jairo Mosquera Cossio. A los imputados se les supone responsables de los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir, en perjuicio de la víctima y de un testigo protegido.

Ambos permanecerán recluidos en el centro penal de El Progreso, Yoro, mientras se desarrolla la audiencia preliminar y posteriormente el juicio oral y público. De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 16 de marzo de 2023 durante un asalto a un salón de belleza ubicado en la colonia Montefresco de San Pedro Sula, lugar donde laboraba Márquez Cantillo como estilista, quien presuntamente habría permitido y facilitado el ingreso de los hechores para perpetrar el ataque armado.

