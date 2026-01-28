Pareja irá a prisión por el asesinato de colombiano en salón de belleza de SPS

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de la Regional del Norte logró que un juez decretara prisión preventiva contra Cristian Isaak Robles Rosales y Joselyn Yulieth Márquez Cantillo, señalados como presuntos responsables del asesinato del ciudadano colombiano Jhon Jairo Mosquera Cossio.
A los imputados se les supone responsables de los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir, en perjuicio de la víctima y de un testigo protegido.
Ambos permanecerán recluidos en el centro penal de El Progreso, Yoro, mientras se desarrolla la audiencia preliminar y posteriormente el juicio oral y público.
De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 16 de marzo de 2023 durante un asalto a un salón de belleza ubicado en la colonia Montefresco de San Pedro Sula, lugar donde laboraba Márquez Cantillo como estilista, quien presuntamente habría permitido y facilitado el ingreso de los hechores para perpetrar el ataque armado.
Otros casos
Por otra parte, la coordinación de la FEDCV informó que, mediante procedimiento abreviado, fue condenado a 11 años y tres meses de prisión Jayron José López Lara por el homicidio de José Marvin López.
Asimismo, se programó para el próximo 19 de febrero la audiencia de procedimiento abreviado contra Walter Mauricio Alvarenga Monge, acusado por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su expareja sentimental, Katherine Nicolle Fuentes Reyes, cuyo cuerpo fue hallado calcinado y enterrado en unos potreros de la aldea El Zapotal, en San Pedro Sula, el pasado 26 de julio de 2025.
En otros procesos judiciales, también se dictó prisión preventiva contra Darwin Armando Rodríguez Morazán por el asesinato de María Elena Castro Matamoros, mientras que se presentó requerimiento fiscal contra David Vásquez Urrea por el delito de homicidio en perjuicio de César Augusto Martínez Ramos, hecho ocurrido el 19 de abril de 2025 en la aldea El Cacao, en Santa Cruz de Yojoa.