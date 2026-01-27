  1. Inicio
  2. · Mundo

Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de activos venezolanos tras diálogo con Trump

Delcy Rodríguez afirmó que el diálogo con el presidente Donald Trump marca un avance significativo en las negociaciones y abre una nueva etapa en las relaciones entre ambos países

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 18:13 -
  • Agencia EFE
Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de activos venezolanos tras diálogo con Trump

Fotografía de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante un evento este martes en Caracas.

 Foto: Agencia Efe
Caracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes el desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista aseguró que ha "establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía" tanto con Trump como con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio.

Delcy Rodríguez considera "vergonzoso" que venezolanos agradezcan ataque de EEUU

"Estamos estableciendo una agenda de trabajo y, en el marco de esa agenda de trabajo, nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando, y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales", dijo.

Además, aseguró que el dinero también se destinará a la compra de equipos para el sistema eléctrico y para la industria del gas en el país suramericano.

El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en suelo venezolano, abogó por un "diálogo diplomático para dirimir las controversias".

"A partir del 3 de enero del presente año, hemos planteado que nuestras diferencias y que nuestras divergencias sean resueltas a través del diálogo diplomático, de la conversación política entre autoridades de un país y de otro país", afirmó.

Estos son los nuevos nombramientos del gabinete de Delcy Rodríguez en Venezuela

Este mismo martes, Trump insistió en que tiene "muy buena relación" con el Gobierno venezolano, al ser preguntado por las declaraciones de Rodríguez, quien el lunes dijo que no acepta "órdenes" externas.

"Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación", declaró el líder estadounidense a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias