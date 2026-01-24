Delcy Rodríguez considera "vergonzoso" que venezolanos agradezcan ataque de EEUU

Caracas, Venezuela.

"Es vergonzoso ver a una venezolana, que se dice venezolana, ir a dar las gracias por el bombardeo y la agresión militar extranjera contra Venezuela ", afirmó Rodríguez durante una jornada de atención a una comunidad en el estado La Guaira (norte) afectada por la operación estadounidense.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , tildó este sábado de "vergonzoso" que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar de Estados Unidos en el que fue capturado el gobernante Nicolás Maduro, una semana después de que la líder opositora María Corina Machado se reuniera con el mandatario Donald Trump.

En su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada dijo que el pueblo rechaza "cualquier tipo de agresión" que pueda "causar angustia" a la población.

Por ello, consideró que no puede ser llamado venezolano quien celebre lo ocurrido, sin referirse expresamente a la dirigente opositora.

El pasado 15 de enero, Machado entregó a Trump, durante el encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca, la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado por el Comité Noruego del Nobel.

La medalla, enmarcada, estaba acompañada por un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por las acciones de Trump para lograr la "libertad" del país suramericano, según fotos difundidas por el diario New York Post.

Trump afirmó este jueves que sostuvo una nueva conversación con Machado, a quien ha excluido por los momentos de una posible transición en Venezuela, y, en ese contexto, defendió que el Gobierno encargado de Rodríguez está demostrando un "liderazgo muy fuerte".

El miércoles, un funcionario de la Casa Blanca informó que Delcy Rodríguez tiene previsto visitar Washington, pero no detalló fechas o la agenda de la líder chavista.