  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump agradece a Delcy Rodríguez por liberación de presos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos celebró este lunes la liberación de presos políticos en Venezuela y agradeció a la presidenta interina Delcy Rodríguez por el “gesto humanitario”

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 17:27 -
  • Agencia EFE
Trump agradece a Delcy Rodríguez por liberación de presos en Venezuela

La liberación de presos en Venezuela fue destacada por Donald Trump, quien agradeció públicamente a Delcy Rodríguez, presidente interina.

Fotos: Agencia Efe
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias al Gobierno de Delcy Rodríguez por "acceder a este importante gesto humanitario", un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses.

"Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas", escribió Trump en su red social Truth Social, donde añadió que quiere "dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!.

Delcy Rodríguez prometió a Trump cooperación antes de caer Maduro, según 'The Guardian'

El texto del presidente estadounidense se publica horas después de que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre".

Las liberaciones de personas encarceladas en Venezuela se ha acelerado desde la operación estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El Gobierno Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de "estabilización" que está gestionando a Estados Unidos.

Estos son los nuevos nombramientos del gabinete de Delcy Rodríguez en Venezuela

Trump ha agradecido en varias ocasiones las excarcelaciones y ha alabado el trabajo de la presidenta encargada y su Gabinete, al que advirtió con lanzar un ataque similar a la que detuvo a Maduro si no se "portaba bien".

Distintos grupos de derechos humanos han denunciado que la liberación de presos en Venezuela está siendo muy inferior a la que publicita el Gobierno que, por boca del propio Cabello, negó hoy que existan presos políticos en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias