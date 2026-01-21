  1. Inicio
Trump: Venezuela va a ganar más dinero en próximos seis meses que en últimos veinte años

"El liderazgo es bueno e inteligente", sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 09:45 -
  • Agencia EFE
El presidente de EE.UU., Donald Trump, entra en el escenario para su discurso especial en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Venezuela ganará con el petróleo más dinero "en los últimos seis meses" de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.

En un esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

Trump defiende interés estratégico de EE.UU. en Groenlandia

"El liderazgo es bueno e inteligente", sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

