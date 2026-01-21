Trump defiende interés estratégico de EE.UU. en Groenlandia

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes que Groenlandia ocupa una posición "muy importante" para la seguridad nacional estadounidense y la seguridad internacional, al subrayar el valor estratégico de la isla en el contexto de la defensa global. Trump sostuvo, durante una entrevista exclusiva con la televisora conservadora NewsNation, que la ubicación de Groenlandia es clave ante posibles amenazas militares y la vinculó a los planes de defensa de su Administración.

"Está en un lugar que es muy importante para nuestra seguridad nacional y también para la seguridad del mundo, literalmente", repitió el mandatario. Como ejemplo, el mandatario mencionó el desarrollo del sistema defensivo conocido como la cúpula de oro, que, según dijo, permitiría interceptar ataques con misiles. "Si alguien quiere disparar misiles, los derribará del aire como si fueran palillos", agregó el republicano. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este martes, al ser preguntado por lo que muestran los sondeos en Groenlandia, donde la inmensa mayoría de la población se muestra en contra de formar parte de EE.UU., Trump se mostró convencido de que estarán a favor de su proyecto una vez hable con las autoridades de la isla.