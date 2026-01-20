Trump publica polémica foto apoyada en la IA para alentar su ofensiva sobre Groenlandia

​​​​​Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llega al Foro Económico de Davos con la anexión de Groenlandia como principal objetivo. Una foto generada por inteligencia artificial muestra en sus redes a la isla ya como estadounidense, y sus distintos mensajes insisten en que es imperativo que Washington se haga con su control. Su red social, Truth Social, fue este martes de nuevo el altavoz con el que el líder republicano dejó constancia de sus ambiciones. En la imagen aparece plantando la bandera estadounidense flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el vicepresidente, JD Vance.

"Groenlandia, territorio estadounidense", añade un cartel clavado en el suelo rocoso, con 2026 como fecha en vigor. El líder republicano inició hace justo un año su segundo mandato y en las últimas semanas ha centrado su agenda en "liberar" a la isla de la supuesta amenaza que presentan sobre la misma China y Rusia.

Su discurso en Davos está previsto para este miércoles a las 14.30 hora local (13.30 GMT), pero el mandatario adelantó hoy que en ese foro mantendrá una reunión con las "distintas partes" sobre Groenlandia. Así lo dijo al señalar de nuevo en Truth Social que había mantenido una "muy buena conversación telefónica" al respecto con el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte. Groenlandia "es imperativa" para la seguridad estadounidense y mundial, apunta Trump, según el cual "no hay vuelta atrás". En esa misma plataforma filtró la captura de un mensaje atribuido a Rutte en el que este último le dice estar comprometido a encontrar "una solución" y le asegura que utilizará también sus distintos compromisos mediáticos para ensalzar su labor en Ucrania o Gaza.