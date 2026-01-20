Nuevos contingentes de militares daneses llegan a Groenlandia

Nuuk, Groenlandia.

Dos nuevos contingentes de soldados daneses aterrizaron anoche en Groenlandia, dentro de la misión para reforzar la seguridad en esa isla y en el Ártico, en medio de las amenazas de Estados Unidos, que quiere hacerse con ese territorio autónomo de Dinamarca. A Kangerlussuaq (oeste) llegó un grupo de 58 soldados, junto con el jefe del Ejército de Tierra, Peter Boysen, según el canal TV2, mientras que en Nuuk, la capital, aterrizó otro avión con un número indeterminado de militares, de acuerdo con las imágenes mostradas por la misma cadena de televisión y también la pública DR.

El objetivo es participar en las maniobras 'Resistencia Ártica' junto a otros países europeos aliados de la OTAN y proteger material e infraestructura crítica. Aunque el Gobierno danés no ha facilitado datos de número de tropas desplazado ni su localización, según TV2, hasta el lunes habían llegado a la isla ártica unos doscientos soldados daneses. "Nos vamos a ejercitar en la defensa de Groenlandia, incluidos combates que eventualmente se podrían producir", declaró a TV2 Boysen. Boysen señaló que una mayor presencia militar danesa en la isla puede ser "permanente", pero que dependerá de la "situación", y rechazó especular qué haría en caso de un ataque estadounidense: "Eso son especulaciones", dijo.