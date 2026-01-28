Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirman el fin de su relación

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirmaron el fin de su relación tras dos años de romance. La noticia, que sorprendió a sus seguidores, se hizo pública a partir de un video compartido en redes sociales por la actriz Majida Issa, en el que Villalobos aparece abrazándola y se declara soltera.

La actriz colombiana Carmen Villalobos, reconocida por su papel en Sin senos sí hay paraíso, y el presentador venezolano Frederik Oldenburg, conductor de Exatlón Estados Unidos, decidieron poner punto final a su historia de amor. En octubre de 2025 celebraban su segundo aniversario como pareja, pero en enero de 2026 se confirmó que la relación había terminado.

El video que desató los rumores

El martes pasado, la actriz Majida Issa publicó un video en Instagram acompañado del texto: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026... pero me llegaron refuerzos”. Segundos después, Villalobos aparece en escena abrazándola, un gesto que fue interpretado por los seguidores como la confirmación indirecta de su nuevo estado civil.

El clip se viralizó rápidamente y dio pie a múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios asumieron que la relación con Oldenburg había llegado a su fin.