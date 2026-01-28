Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirman el fin de su relación

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirmaron el fin de su relación tras dos años de romance. La noticia, que sorprendió a sus seguidores, se hizo pública a partir de un video compartido en redes sociales por la actriz Majida Issa, en el que Villalobos aparece abrazándola y se declara soltera.
La actriz colombiana Carmen Villalobos, reconocida por su papel en Sin senos sí hay paraíso, y el presentador venezolano Frederik Oldenburg, conductor de Exatlón Estados Unidos, decidieron poner punto final a su historia de amor. En octubre de 2025 celebraban su segundo aniversario como pareja, pero en enero de 2026 se confirmó que la relación había terminado.
El video que desató los rumores
El martes pasado, la actriz Majida Issa publicó un video en Instagram acompañado del texto: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026... pero me llegaron refuerzos”. Segundos después, Villalobos aparece en escena abrazándola, un gesto que fue interpretado por los seguidores como la confirmación indirecta de su nuevo estado civil.
El clip se viralizó rápidamente y dio pie a múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios asumieron que la relación con Oldenburg había llegado a su fin.
Una relación mediática
Villalobos y Oldenburg hicieron pública su relación en 2023 y, desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más comentadas del entretenimiento latino. Viajes, mensajes románticos y apariciones conjuntas en alfombras rojas reforzaron la imagen de un romance estable.
No obstante, fuentes cercanas aseguran que la separación se produjo hace varios meses, aunque ambos habrían optado por mantener la situación en reserva hasta ahora.
Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones oficiales sobre los motivos de la ruptura. Este silencio contrasta con la exposición pública que caracterizó su relación y ha dejado a sus seguidores con más preguntas que respuestas.
La separación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg marca el cierre de un capítulo sentimental que captó la atención del público tanto en América Latina como en Estados Unidos. Mientras el romance queda atrás, ambos continúan enfocados en sus respectivos proyectos profesionales: Villalobos en nuevas producciones televisivas y Oldenburg en su labor como presentador.