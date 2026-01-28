Así fue la emotiva fiesta de cumpleaños que Milagro Flores le hizo a su padre

San Pedro Sula.

Después de celebrar su cumpleaños número 32 por todo lo alto, la presentadora de televisión Milagro Flores también organizó una íntima reunión para festejar los 63 años de su progenitor.

A través de sus redes sociales, Milagro ha compartido varios videos e imágenes de lo que fue el almuerzo que organizó para su padre, con quien mantiene una excelente relación.

"Hoy celebro la vida de mi papá, estoy feliz de compartir con él estos momentos que quedarán para siempre en mi corazón. Tuvimos pastel, piñata y disfrutamos de un delicioso almuerzo en compañía de nuestros seres queridos más cercanos", expresó Milagro Flores en el video donde se pueden observar varios detalles del festejo.

"Recordemos que nuestros padres son un regalo de Dios, ellos nos cuidaron, nos guiaron y nos enseñaron a caminar por la vida. Así como un día mi papi me anduvo de la mano, hoy me toca a mí cuidarlo, honrarlo y llenarlo de cariño. El tiempo pasa volando así que hay que aprovecharlo al máximo".

"Aprovechemos cada momento para demostrarle a nuestros padres cuánto los queremos y cuánto agradecemos el esfuerzo y trabajo que pasaron para sacarnos adelante.Compartir con nuestros padres, escuchar sus historias y hacerlos sentir importantes es una forma de devolverles un poquito de todo lo que hicieron por nosotros. Porque no hay tesoro más grande que la familia y no hay amor más sincero que el amor de un padre. Feliz cumpleaños papi, que Diosito me lo siga bendiciendo y que le regale muchos años más", agregó la también bailarina.