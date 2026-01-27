¡Más enamorada que nunca! Milagro Flores comparte tiernas fotos con Supremo

La presentadora hondureña Milagro Flores volvió a sorprender a sus seguidores al compartir nuevas fotos con el tiktoker, Supremo.
Y es que después de que Supremo se presentara en la fiesta de cumpleaños de Milagro, ahora se han vuelto inseparables, por lo que ambos le habrían dado una nueva oportunidad a su relación.
Ha sido la presentadora hondureña quien ha compartido estas tiernas y divertidas junto a Supremo. En las imágenes se les ve disfrutando de una deliciosa cena en Zielo Rooftop. "Como si fuera el primer día", ha escrito Milagro Flores en la descripción, dando a conocer la felicidad que le embarga en estos momentos.
A juzgar por las imágenes, no cabe duda de que tanto la presentadora de televisión como el tiktoker están viviendo una de las etapas más bonitas de sus vidas.
Fue el pasado sábado 24 de enero cuando Supremo decidió aparecer por sorpresa en la fiesta de cumpleaños de Milagro Flores.
El creador de contenido sorprendió a la bella conductora de televisión con un espectacular ramo de rosas que adentro llevaba varios billetes de 500 lempiras.
"32 añitos cumplió la criatura", escribió en tono divertido Supremo junto a unas hermosas postales con Milagro Flores.
Con más de tres millones de seguidores en su perfil de TikTok, Supremo se ha convertido en uno de los personajes públicos más famosos de Honduras.
Cada movimiento, acción o declaración que hace Supremo es tema de debate en las redes sociales, donde cuenta con muchos seguidores, y también detractores.
Por su parte, Milagro Flores también es una de las figuras femeninas más populares del país. Con varios años de trayectoria como presentadora y reportera del canal HCH, Milli, como le dicen de cariño, se ha ganado el cariño del público hondureño.
Y es debido a su enorme popularidad en redes sociales, que Milagro Flores es muy reconocida por varias marcas del país, con quien ha realizado importantes colaboraciones.
Por lo que ahora, Supremo y Milagro Flores formarían una de las parejas más famosas de la farándula hondureña. Aunque habrá que esperar a que ambos famosos compartan más detalles de su relación actual.