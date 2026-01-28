Marc Anthony anuncia que espera a su octavo hijo

El cantante puertorriqueño Marc Anthony (57 años) y la modelo paraguaya Nadia Ferreira (26 años) confirmaron este 28 de enero de 2026 que están en la dulce espera de su segundo hijo juntos.
La noticia fue revelada a través de una emotiva publicación en Instagram, donde la pareja celebró su tercer aniversario de matrimonio con un mensaje lleno de gratitud y fe.
En la publicación, ambos compartieron una tierna fotografía en la que se ven las manos de Marc, Nadia y su hijo Marco “Marquito”, de dos años, sobre el vientre de la modelo, simbolizando la unión y el amor familiar.
El texto que acompañó la imagen decía: “¡Feliz tercer aniversario! Qué gran regalo nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, compartió la pareja en el post.
Un nuevo capítulo en la vida del artista
Este bebé será el octavo hijo de Marc Anthony y el segundo en común con Nadia Ferreira. El primogénito de la pareja, Marco, nació en junio de 2023, apenas cinco meses después de su boda en Miami. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos familiares que han cautivado a sus seguidores en todo el mundo.
La noticia rápidamente se viralizó en medios internacionales y redes sociales, generando una ola de felicitaciones por parte de fanáticos y celebridades.
La pareja, considerada una de las más queridas del entretenimiento latino, recibió mensajes de apoyo que resaltan la alegría de verlos crecer como familia.