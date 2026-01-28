Marc Anthony anuncia que espera a su octavo hijo

Estados Unidos.

El cantante puertorriqueño Marc Anthony (57 años) y la modelo paraguaya Nadia Ferreira (26 años) confirmaron este 28 de enero de 2026 que están en la dulce espera de su segundo hijo juntos.

La noticia fue revelada a través de una emotiva publicación en Instagram, donde la pareja celebró su tercer aniversario de matrimonio con un mensaje lleno de gratitud y fe.

En la publicación, ambos compartieron una tierna fotografía en la que se ven las manos de Marc, Nadia y su hijo Marco “Marquito”, de dos años, sobre el vientre de la modelo, simbolizando la unión y el amor familiar.

El texto que acompañó la imagen decía: “¡Feliz tercer aniversario! Qué gran regalo nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, compartió la pareja en el post.