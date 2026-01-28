Luis Abinader felicita a Asfura y asegura que "trabajarán juntos por el bienestar de los pueblos"

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este miércoles al mandatario Nasry Juan Asfura por el inicio de su mandato como presidente de la República de Honduras. A través de un mensaje publicado en X, el mandatario dominicano escribió: "Felicito al amigo presidente Nasry Asfura por su juramentación como presidente de Honduras".

Abinader expresó sus mejores deseos a Asfura en su mandato como presidente, tras su juramentación en la ceremonia de investidura realizada en el Congreso Nacional en Tegucigalpa: "Le envío un saludo fraterno y mis mejores deseos de éxito". El presidente dominicano añadió que está seguro de que trabajará junto a Asfura para "fortalecer la amistad, la cooperación y el bienestar de nuestros pueblos hermanos".

Felicito al amigo presidente @TitoAsfura por su juramentación como presidente de Honduras.

Le envío un saludo fraterno y mis mejores deseos de éxito, con la convicción de que trabajaremos juntos para fortalecer la amistad, la cooperación y el bienestar de nuestros pueblos... — Luis Abinader (@luisabinader) January 28, 2026

Asfura asumió el martes 27 de enero de 2025 como nuevo presidente de Honduras, después de cuatro años del Gobierno de Xiomara Castro.