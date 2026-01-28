  1. Inicio
  2. · Honduras

Luis Abinader felicita a Asfura y asegura que "trabajarán juntos por el bienestar de los pueblos"

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, escribió en una publicación en X: "Felicito al amigo Nasry Asfura por su juramentación como presidente de Honduras"

Luis Abinader felicita a Asfura y asegura que trabajarán juntos por el bienestar de los pueblos

El mandatario dominicano, Luis Abinader, felicitó a Asfura a través de un mensaje en X.
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este miércoles al mandatario Nasry Juan Asfura por el inicio de su mandato como presidente de la República de Honduras.

A través de un mensaje publicado en X, el mandatario dominicano escribió: "Felicito al amigo presidente Nasry Asfura por su juramentación como presidente de Honduras".

Nasry Asfura anuncia que Honduras se reincorporá al CIADI

Abinader expresó sus mejores deseos a Asfura en su mandato como presidente, tras su juramentación en la ceremonia de investidura realizada en el Congreso Nacional en Tegucigalpa: "Le envío un saludo fraterno y mis mejores deseos de éxito".

El presidente dominicano añadió que está seguro de que trabajará junto a Asfura para "fortalecer la amistad, la cooperación y el bienestar de nuestros pueblos hermanos".

Asfura asumió el martes 27 de enero de 2025 como nuevo presidente de Honduras, después de cuatro años del Gobierno de Xiomara Castro.

Argentina asegura que trabajará junto a Honduras y desea "el mayor de los éxitos" a Asfura

El mandatario asumió el cargo sin la presencia de jefes de Estado ni gobernantes extranjeros, una decisión que fue atribuida a criterios de "austeridad", tal como se explicó en distintas intervenciones previas al acto protocolario.

A diferencia de anteriores tomas de posesión, tradicionalmente realizadas en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, el evento oficial se desarrolló en el hemiciclo del Congreso Nacional, rompiendo con una práctica sostenida durante años.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias