Argentina asegura que trabajará junto a Honduras y desea "el mayor de los éxitos" a Asfura

El Gobierno de Argentina expresó su disposición de trabajar de manera conjunta con Honduras y manifestó sus mejores deseos de éxito al presidente Nasry Asfura

El canciller argentino, Pablo Quirno, felicitó este martes a Nasry Asfura, presidente de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras

El canciller argentino, Pablo Quirno, felicitó este martes al conservador Nasry 'Tito' Asfura por su toma de posesión como nuevo presidente hondureño y le deseó "el mayor de los éxitos" en su gestión.

"Argentina trabajará junto a Honduras y con su nueva canciller Mireya Agüero, así como con los países de la región comprometidos con la defensa de la libertad", expresó Quirno en la red social X.

El canciller felicitó a Asfura, "a quien el presidente Javier Milei ha respaldado desde el inicio", según aseguró, y deseó "el mayor de los éxitos en su gestión", en un mensaje que fue compartido por el mandatario.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asumió este martes su mandato para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro, en una sobria ceremonia a la que no fueron invitados presidentes ni jefes de Estado por razones de austeridad.

Asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.

