  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente

Nasry ‘Tito’ Asfura prometió este martes a sus compatriotas, al asumir su mandato para el período 2026-2030, que no les fallará, en un discurso en el que delineó temas prioritarios de su Administración como la salud y el empleo, además de la reducción del tamaño del Estado.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 11:01 -
  • Agencias EFE
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
1 de 14

“Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras”, expresó Asfura en un discurso de diez minutos pronunciado en el Parlamento, luego de jurar con nuevo mandatario del país centroamericano.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
2 de 14

Asfura, líder conservador quien tres días antes de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró su discurso en los temas que según él necesitan ser atendidos de inmediato, entre ellos salud, educación, empleo y seguridad.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
3 de 14

“Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perdernos, tenemos que resolver problemas a la gente para servir”, subrayó Asfura.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
4 de 14

Añadió que “la descentralización es importante para la gobernanza” y que en ese sentido trabajará con las 298 alcaldías del país “sin ningún distingo de color político”.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
5 de 14

También reiteró que en su Administración, de cuatro años, reducirá el tamaño del Estado -lo que implicará el cierre de unas 38 instituciones- “para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestros recursos realmente a resolver problemas”.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
6 de 14

En materia de salud, enfatizó que resolverá la mora quirúrgica y la falta de medicamentos en los hospitales, mientras que en educación anunció que ya mandó a imprimir diez millones de libros para 1,2 millones de alumnos del primero al undécimo grado.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
7 de 14

El presidente reiteró su mensaje de campaña de que trabajará para crear empleos fomentando la inversión e impulsar obras de infraestructura “para el desarrollo del país”.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
8 de 14

“No podemos buscar desarrollo si no tenemos infraestructura, la conectividad entre municipios y empresas, desarrollo para el país”, subrayó.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
9 de 14

Su oferta incluyó la agricultura, destacando la importancia de “volver al campo”, y apoyar a la gente “para volver a ser productores, para volver a tener el nombre de Honduras adelante en el campo”.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
10 de 14

En turismo, señaló que su apuesta será para generar empleo y desarrollar las bellezas que tiene Honduras, mientras que en lo social, prometió programas que llevará a todo el país “sin distingo de colores a todo un pueblo”.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
11 de 14

“No más división, no es con insultos, con venganza, con odio, que vamos a salir adelante, eso no puede ser, los hondureños queremos paz y prosperidad y en eso nos vamos a enfocar para hacerlo”, dijo Asfura en su discurso, en el que no se refirió a asuntos exteriores ni política ni política internacional.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
12 de 14

“Empeño mi alma, vida y corazón para hacerlo, una familia dividida no avanza y Honduras es una gran familia que debe respetarse y trabajar unida por su futuro”, recalcó el nuevo gobernante del país centroamericano, de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % vive en condiciones de pobreza.
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
13 de 14

Asfura asumió este martes como nuevo presidente hondureño para el período 2026-2030 en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro. EFE
“Honduras, no te voy a fallar”: las imágenes de Nasry Asfura como nuevo presidente
14 de 14
Cargar más fotos