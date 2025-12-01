Fátima Bosch, Miss Universo 2025: "Yo me merezco esta corona"

Ciudad de México.

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, expresó que pese a las críticas y ataques en redes sociales, ella no piensa renunciar a la corona.

Fue durante una entrevista con el programa "Hoy Día", que la reina de belleza mexicana mantuvo su postura y dijo que ella, al igual que sus demás compañeras en el certamen de Miss Universo, se esforzó para lograr su sueño.

Cuando la reportera de "Hoy Día" le preguntó a Fátima si se le ha cruzado la idea de renunciar al título de Miss Universo, ella contestó: “Por supuesto que no, yo me merezco esta corona y me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero verdad sólo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras... hice exactamente las mismas pruebas y gané yo".

La beldad mexicana dijo que renunciar no sería una opción, ya que considera que su triunfo es resultado de años de preparación.

“¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé? Por ejemplo, tú en tu trabajo renunciarías porque hay otras conductoras más guapas o con más carisma?... pero solamente tú sabes por todo lo que pasaste para estar aquí".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

LEA: ¿Por qué podría ser destituida una Miss Universo? Estos son algunos motivos

Sin embargo, Bosch admitió que los ataques que ha recibido en redes sociales sí le han afectado a nivel emocional, pero que pese a esto se mantendrá firme y enfocada en la labor social que impulsa desde que inició su participación en el concurso.

“No tienes por qué renunciar porque tú trabajaste por eso... Tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero yo no voy a dejar de estar aquí, porque únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía y las causas sociales".