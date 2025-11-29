Vanessa Hudgens dio a luz a su segundo hijo

Estados Unidos.

Vanessa Hudgens anunció este sábado el nacimiento de su segundo hijo con su esposo, el ex beisbolista Cole Tucker, marcando un nuevo capítulo en su vida familiar.

La protagonista de High School Musical compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía desde la cama del hospital, tomada de la mano de Tucker, confirmando así la llegada del nuevo integrante.

"Bueno ¡Lo logré! ¡Tuve otro bebé! Qué experiencia tan emocionante es el parto. Un saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer", expresó la actriz en su publicación.

En otra imagen Hudgens, de 36 años, mostró un detalle más íntimo del proceso: un ojo enrojecido por un vaso sanguíneo que se le reventó durante el parto.

Por el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre el nombre ni el sexo del bebé, algo que también ocurrió con su primer hijo, nacido en julio de 2024.