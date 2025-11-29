Vanessa Hudgens dio a luz a su segundo hijo

Vanessa Hudgens anunció este sábado el nacimiento de su segundo hijo con su esposo, el ex beisbolista Cole Tucker, marcando un nuevo capítulo en su vida familiar.
La protagonista de High School Musical compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía desde la cama del hospital, tomada de la mano de Tucker, confirmando así la llegada del nuevo integrante.
"Bueno ¡Lo logré! ¡Tuve otro bebé! Qué experiencia tan emocionante es el parto. Un saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer", expresó la actriz en su publicación.
En otra imagen Hudgens, de 36 años, mostró un detalle más íntimo del proceso: un ojo enrojecido por un vaso sanguíneo que se le reventó durante el parto.
Por el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre el nombre ni el sexo del bebé, algo que también ocurrió con su primer hijo, nacido en julio de 2024.
Los rumores sobre el nacimiento comenzaron un día antes, cuando la también cantante publicó una fotografía en la que ya no se apreciaba su embarazo, lo que de inmediato encendió las conjeturas en redes.
Hudgens dio a conocer su segundo embarazo el pasado julio mediante una sesión fotográfica en la que posó junto a Tucker, de 29 años.
En entrevistas recientes, la protagonista de Intercambio de Princesas confesó que la maternidad ha sido "lo más agotador del planeta", pero también una experiencia transformadora que la ha llevado a vivir más en el presente.
Vanessa Hudgens y Cole Tucker comenzaron su relación en 2020, se comprometió dos años después y contrajo matrimonio en diciembre de 2023 durante una ceremonia íntima en México.
Antes de formar una familia con Tucker, la actriz mantuvo romances con los actores Austin Butler y Zac Efron.