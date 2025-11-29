Acusan a Meghan Markle de quedarse con un vestido que utilizó en una sesión de fotos

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha sido señalada en medios y redes sociales por presuntamente reutilizar sin autorización un vestido verde durante la grabación de su especial navideño “With Love, Meghan”, publicado el 19 de noviembre en Netflix.
El atuendo, identificado como el modelo “Ushuaia” de la firma Galván, ya había sido utilizado por Markle en una sesión fotográfica para la revista Variety en 2022.
La aparición de la prenda en el nuevo proyecto audiovisual generó comentarios sobre un posible uso indebido del vestuario.
Desde el entorno de la duquesa se rechazaron las acusaciones. Un portavoz calificó las versiones como “falsas y difamatorias”, asegurando que todos los acuerdos con las casas de moda se realizaron de manera transparente y conforme a lo pactado.
"La insinuación de que se tomaron algunos artículos sin el pleno conocimiento y acuerdo de los estilistas o sus equipos es categóricamente falsa y altamente difamatoria”, declaró un portavoz de Markle al Daily Mail.
Expertos en la industria señalan que la reutilización de piezas de alta costura por parte de celebridades no es inusual y, en muchos casos, responde a acuerdos previos entre estilistas y marcas.
Sin embargo, la controversia ha alimentado nuevamente el debate en torno a la relación de Meghan Markle con la moda y su constante exposición mediática.
El caso se suma a la lista de episodios que han mantenido a la esposa del príncipe Harry en el foco de la opinión pública desde su salida de la familia real británica.