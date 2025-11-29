Acusan a Meghan Markle de quedarse con un vestido que utilizó en una sesión de fotos

Estados Unidos.

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha sido señalada en medios y redes sociales por presuntamente reutilizar sin autorización un vestido verde durante la grabación de su especial navideño “With Love, Meghan”, publicado el 19 de noviembre en Netflix.

El atuendo, identificado como el modelo “Ushuaia” de la firma Galván, ya había sido utilizado por Markle en una sesión fotográfica para la revista Variety en 2022.

La aparición de la prenda en el nuevo proyecto audiovisual generó comentarios sobre un posible uso indebido del vestuario.

Desde el entorno de la duquesa se rechazaron las acusaciones. Un portavoz calificó las versiones como “falsas y difamatorias”, asegurando que todos los acuerdos con las casas de moda se realizaron de manera transparente y conforme a lo pactado.