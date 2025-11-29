Fan le arranca las rastas a Lenny Kravitz en pleno concierto

Australia.

Lo que debía ser una velada de música y celebración terminó en un incidente inesperado para el cantante estadounidense Lenny Kravitz.

Y es que mientras interpretaba el tema "Let Love Rule" en Brisbane, Australia, caminando entre el público, una fan se abalanzó sobre el artista y le arrancó parte de sus icónicas rastas, generando sorpresa y tensión entre los asistentes.

Lenny Kravitz, de 61 años, relató el momento y, aunque se mostró sorprendido e irritado, dejó claro que el incidente no afectará su cercanía con los fans durante los conciertos.

"No voy a dejar de salir durante 'Let Love Rule', porque ese es nuestro momento juntos", agregó.

A pesar del percance, Kravitz continuará con su gira Lenny Kravitz Live 2026, que lo llevará a México en marzo: el 8 en Guadalajara, el 11 en Monterrey y al Vive Latino de la Ciudad de México los días 14 y 15.

El artista promete un show cargado de energía con sus grandes éxitos, incluidos "It Ain't Over 'til It's Over", "Are You Gonna Go My Way" y "Fly Away", entre otros, garantizando que los fanáticos disfrutarán de un encuentro cercano e inolvidable.

