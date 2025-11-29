  1. Inicio
Fan le arranca las rastas a Lenny Kravitz en pleno concierto

A pesar del percance, Lenny Kravitz continuará con su gira Lenny Kravitz Live 2026

  • 29 de noviembre de 2025 a las 16:35 -
  • Redacción web
Aunque Lenny Kravitz no sufrió lesiones graves, el episodio dejó en evidencia los riesgos que enfrentan las estrellas al interactuar con multitudes.
Australia.

Lo que debía ser una velada de música y celebración terminó en un incidente inesperado para el cantante estadounidense Lenny Kravitz.

Y es que mientras interpretaba el tema "Let Love Rule" en Brisbane, Australia, caminando entre el público, una fan se abalanzó sobre el artista y le arrancó parte de sus icónicas rastas, generando sorpresa y tensión entre los asistentes.

Lenny Kravitz, de 61 años, relató el momento y, aunque se mostró sorprendido e irritado, dejó claro que el incidente no afectará su cercanía con los fans durante los conciertos.

"No voy a dejar de salir durante 'Let Love Rule', porque ese es nuestro momento juntos", agregó.

A pesar del percance, Kravitz continuará con su gira Lenny Kravitz Live 2026, que lo llevará a México en marzo: el 8 en Guadalajara, el 11 en Monterrey y al Vive Latino de la Ciudad de México los días 14 y 15.

El artista promete un show cargado de energía con sus grandes éxitos, incluidos "It Ain't Over 'til It's Over", "Are You Gonna Go My Way" y "Fly Away", entre otros, garantizando que los fanáticos disfrutarán de un encuentro cercano e inolvidable.

Mira el video:

@sonica_mx Una fan le arrancó las rastas a #LennyKravitz ♬ sonido original - Sónica



