Lupita Jones defiende a Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Lupita Jones se pronunció a favor de Fátima Bosch, la tabasqueña que acaba de coronarse como Miss Universo 2025 y ha estado rodeada de críticas y ataques de odio en las redes sociales.

Jones, la primera mexicana en ganar la corona de Miss Universo, en 1991, reaccionó ante los ataques que ha recibido la joven.

"Ustedes saben que he sido muy crítica de todo lo que ha estado pasando con la organización de Miss Universo y como muchos, no estoy feliz y como una ex reina de Miss Universo me da mucha tristeza lo que está pasando, se está ensuciando la marca".

"Las situaciones, como se han presentado, desde el momento que (Fátima) alzó la voz, prácticamente se puso la corona, porque muchas mujeres comenzamos a admirarla por su valentía. Así que párenle al hate. No se vale, no se vale insultar, no se vale ofender, no se vale enviar mensajes tan ruines a una mujer", expresó la ex Miss Universo mediante historias de IG.

Jones también pidió al público brindarle espacio a la nueva Miss Universo para que haga su trabajo en paz.

"Démosle la oportunidad de crecer en esto, Fátima va a tener mucho que compartir, y todo esto que le está pasando le va a dar muchísimo más valor a su reinado", añadió.