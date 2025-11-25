Miss Universo 2025 denuncia violencia digital y defiende su triunfo

La recién coronada Miss Universo 2025, Fátima Bosch, respondió con contundencia a las críticas que surgieron tras su triunfo en el certamen. Aunque su victoria fue celebrada por miles de seguidores, también desató una ola de comentarios negativos en redes sociales, desde acusaciones de fraude hasta ataques personales.
Bosch, de 25 años de edad, compartió en Instagram capturas de mensajes ofensivos que recibió, algunos con insultos y hasta deseos de muerte. Ante ello, lanzó una reflexión que resonó entre sus seguidores: “¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?. Gracias a Dios tengo firme mis valores y mi autoestima y esto no me derrumba”.
La reina de belleza denunció la violencia digital y defendió su esfuerzo. "Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados".
Prosiguió con firmeza: "En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento".
Con contundencia, afirmó: “La violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad. Pero ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más".
"A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo. A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma Para visibilizar, no están solas", exhortó con seguridad.
Su postura fue interpretada como un llamado a la reflexión sobre el respeto hacia las mujeres y la necesidad de erradicar el acoso en línea. "Y a quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, gracias. Su luz me sostiene. Su confianza me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola".
"Hoy, desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar, o salirse del molde que la sociedad ha marcado", aseguró la originaria del estado de Tabasco en México.
Su respuesta al odio fue directa: "La violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor, Mi voz no se apaga. Porque mi luz como la de todas nació para iluminar, no para esconderse. Mi compromiso está y seguirá en usar esa corona para bien, porque una corona no solo simboliza belleza: simboliza responsabilidad y quien convierte su frustración en violencia, no está opinando: está dañando, está perpetuando un problema mundial que ya no vamos a tolerar".
Puntualizó con este mensaje de empoderamiento femenino: "No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar. Porque cuando una mujer se mantiene firme frente al odio, abre camino para miles más. A todas las mujeres que hoy sienten miedo, que viven violencia, que han sido calladas: yo las veo, las honro y uso mi voz por ustedes".
La publicación generó un efecto inmediato: miles de usuarios salieron en su defensa, destacando su valentía y autenticidad. Al mismo tiempo, la polémica reavivó debates sobre la transparencia de los concursos y el papel de los organizadores.