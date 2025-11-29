Los Tigres del Norte y Dolores Huerta se unen en campaña que reivindica a los inmigrantes

Los Ángeles, California.

Reconocidas figuras del entretenimiento como Los Tigres del Norte se han unido a líderes comunitarios de la talla de la sindicalista Dolores Huerta para impulsar una campaña que busca reivindicar los aportes de los inmigrantes a EE.UU. y contrarrestar la narrativa xenofóbica despertada por la política antiinmigrante de la Administración de Donald Trump.

El Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC, en inglés) encabeza la iniciativa que ha reclutado "voces de confianza" del mundo del entretenimiento y el activismo para enviar mensajes a favor de los inmigrantes y los latinos al culminar el año.

Pedro Ríos, director del programa fronterizo EEUU-México de AFSC, dijo a EFE que la campaña nacional está enfocada en "enaltecer la dignidad de los inmigrantes, destacar sus contribuciones y contrarrestar las narrativas dañinas".

"Es un mensaje necesario en estas épocas, no podemos dejar que las narrativas falsas sobre los inmigrantes sigan aumentando", agregó.

Para divulgar este mensaje se han apoyado en destacadas figuras del entretenimiento como Los Tigres del Norte, que grabaron un video en el que destacan que ellos mismos son inmigrantes y hacen parte "del alma" de Estados Unidos.