Se cumple un año de la muerte de Silvia Pinal

México.

Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, y Stephanie Salas y su hija, Michelle, recordaron a Silvia Pinal en este, su primer aniversario luctuoso.

‘La Última Diva del Cine de Oro Mexicano’ perdió la vida el 28 de noviembre de 2024 debido a una “neumonía que se complicó” a días de que fuera hospitalizada por una infección en las vías urinarias.

La primera en publicar en su cuenta de Instagram un mensaje para honrar a Silvia Pinal en esta importante fecha fue Alejandra Guzmán.