Se cumple un año de la muerte de Silvia Pinal

Las hijas y nietas de Silvia Pinal la recordaron con sentimiento en el primer aniversario de su fallecimiento.

La fallecida actriz Silvia Pinal.

México.

Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, y Stephanie Salas y su hija, Michelle, recordaron a Silvia Pinal en este, su primer aniversario luctuoso.

La Última Diva del Cine de Oro Mexicano’ perdió la vida el 28 de noviembre de 2024 debido a una “neumonía que se complicó” a días de que fuera hospitalizada por una infección en las vías urinarias.

La primera en publicar en su cuenta de Instagram un mensaje para honrar a Silvia Pinal en esta importante fecha fue Alejandra Guzmán.

La cantante subió una imagen, en la que se aprecia una fotografía de su difunta madre al lado de una veladora, y sobre la que escribió: “Te extraño, gigante y espectacular”.

Su hermana, Sylvia Pasquel, igualmente recurrió a dicha red social para colgar un video en el que expresó su sentir por la partida de su mamá, a la que calificó como “la luz más importante” de su vida.

“Hoy la extraño, la extraño muchísimo. Pero las grandes estrellas no se apagan, al contrario, se vuelven inmortales en el corazón de todos los que la amaron”, dijo.

Los mensajes de las mujeres de la Dinastía Pinal llegan luego de que el reportero Emilio Morales, de ‘La esquina de las primicias’, aseverara que los descendientes de Silvia tendrían problemas por la fortuna que ella dejó.

