Miss Haití denuncia cómo manejaron la caída de Miss Jamaica

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, permanece hospitalizada tras caer del escenario durante una ronda preliminar del certamen Miss Universo.

Una concursante del concurso está ofreciendo más detalles sobre los momentos virales y controversiales que ocurrieron en los días previos al evento.

Durante la ronda preliminar, Henry cayó del escenario mientras desfilaba con un vestido de noche naranja. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la candidata es retirada en camilla minutos después de la caída. Una semana después, continúa ingresada.

En exclusiva para PEOPLE, Melissa Sapini, Miss Haití, comparte más información sobre las repercusiones del incidente y la forma en que la directiva habría abordado el tema con las participantes. Sapini, de 22 años, asegura que, tras la caída, las concursantes fueron convocadas a una reunión donde, según su relato, un miembro del personal inició la conversación responsabilizando a Henry.

“No sé si lo manejaron bien”, dijo a PEOPLE. “Lo primero que dijo fue que era porque ella no estaba prestando atención. Después de decir eso, me dijo: ‘Claro que la seguridad es nuestra prioridad’ y otras cosas”, explicó. “Pero es como: ‘¿En serio?’. Fue realmente aterrador”.