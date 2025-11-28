Miss Haití denuncia cómo manejaron la caída de Miss Jamaica

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, permanece hospitalizada tras caer del escenario durante una ronda preliminar del certamen Miss Universo.
Una concursante del concurso está ofreciendo más detalles sobre los momentos virales y controversiales que ocurrieron en los días previos al evento.
Durante la ronda preliminar, Henry cayó del escenario mientras desfilaba con un vestido de noche naranja. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la candidata es retirada en camilla minutos después de la caída. Una semana después, continúa ingresada.
En exclusiva para PEOPLE, Melissa Sapini, Miss Haití, comparte más información sobre las repercusiones del incidente y la forma en que la directiva habría abordado el tema con las participantes. Sapini, de 22 años, asegura que, tras la caída, las concursantes fueron convocadas a una reunión donde, según su relato, un miembro del personal inició la conversación responsabilizando a Henry.
“No sé si lo manejaron bien”, dijo a PEOPLE. “Lo primero que dijo fue que era porque ella no estaba prestando atención. Después de decir eso, me dijo: ‘Claro que la seguridad es nuestra prioridad’ y otras cosas”, explicó. “Pero es como: ‘¿En serio?’. Fue realmente aterrador”.
La Organización Miss Universo no respondió a las solicitudes de comentarios de PEOPLE. Sin embargo, un representante de Miss Grand International, la organización anfitriona del certamen, indicó a PEOPLE que “el incidente ocurrió principalmente porque no logró su bloqueo y es posible que no estuviera mirando la pasarela mientras caminaba. Sin embargo, nadie de MGI la culpó”.
“El escenario era extremadamente grande: la pasarela tenía más de cinco metros de ancho, con bordes blancos, transparentes y de gran tamaño”, añadió el representante. “Ninguna otra concursante sufrió accidentes en esa pasarela, lo que indica que el entorno era seguro y la caída fue un caso aislado”.
Sapini afirmó que el incidente, así como otros momentos tensos del certamen, afectaron emocionalmente a las participantes. “Hubo tantas pequeñas cosas”, recordó. “Nunca olvidaré que, antes del concurso, durante el único día libre entre las preliminares y las finales, estaba en mi habitación con mi compañera de cuarto... Nos quedamos en silencio, leyendo artículos. No hablábamos. Nos mirábamos con el rostro desolado”.
“Solo veíamos sueños y esperanzas perdidas. Es muy triste”, dijo.
Tras la caída, Raúl Rocha, dueño del certamen Miss Universo, publicó una actualización en su cuenta de Instagram sobre el estado de Henry: “Quiero compartir con la familia de Miss Universo, preocupada por la salud de nuestra Miss Universo Jamaica, que a las 00:00, hora de Bangkok, acabo de salir del hospital donde la atienden”, escribió sobre un fondo negro. “Estuve allí con su familia y, afortunadamente, no tiene ningún hueso roto y está bien cuidada”.