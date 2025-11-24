Miss Jamaica muestra mejoría en su salud tras sufrir grave accidente en la preliminar

Bangkok.

La delegada de Jamaica en el Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, muestra signos de franca mejoría en el hospital, cinco días después de sufrir una caída durante la competición preliminar del certamen, según informó este lunes el presidente del concurso de belleza, Raúl Rocha.

En Instagram, el empresario mexicano publicó un comunicado para "abordar las especulaciones recientes" sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, de 29 años, quien cayó desde un metro de altura en un orificio del escenario, al término de su desfile en traje de gala, por lo que fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital.

"Durante los últimos días ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta", dice el escrito.

LEA: Pemex niega relación con dueños de Miss Universo y triunfo de Fátima Bosch

Rocha, que el miércoles pasado aseguró que la candidata no tenía huesos rotos, subrayó hoy que la organización Miss Universo (MUO, en inglés) "mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos" del estado de la aspirante, después de que el fin de semana se conociera que estaba bajo cuidados intensivos en Bangkok.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Estos (detalles) deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia o por la propia candidata", sostuvo.