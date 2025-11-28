Toby Wallace es el primer actor confirmado de la serie 'Assassin's Creed' de Netflix

Toby Wallace es el primer actor confirmado de la serie de televisión 'Assassin's Creed', de Netflix, que estará basada en la franquicia homónima de videojuegos, informó el medio especializado Deadline.
Wallace, actor de 'Babyteeth' o 'The Bikeriders', será el coprotagonista de la producción de suspenso que seguirá una guerra silenciosa entre quienes buscan dominar a la humanidad y quienes intentan proteger la libertad humana.
De acuerdo con la publicación, los personajes de la serie serán diferentes a los que se han presentado en los videojuegos de Ubisoft, la empresa francesa de desarrollo y distribución de videojuegos creadora de 'Assassin's Creed'.
Se espera que comience la producción en 2026 en Italia, con Roberto Patino ('Sons of Anarchy') y David Wiener ('Halo') como productores ejecutivos y responsables creativos de la serie.
Toby Wallace (nacido el 6 de junio de 1995) es un actor australiano nacido en Inglaterra, conocido por su papel en Babyteeth (2019), por el que ganó el premio Marcello Mastroianni en el Festival de Cine de Venecia de 2019 y el premio AACTA al Mejor Actor en un Papel Protagónico en 2020.
EXITOSO VIDEOJUEGO
La franquicia de videojuegos ‘Assassin’s Creed’, una de las más exitosas de la historia con más de 230 millones de copias vendidas en todo el mundo, ha pasado desde su primera entrega en 2007 por la Jerusalén de las cruzadas, el Egipto de los faraones o la Florencia de los Médici, aunque sus fans siempre soñaron con un destino, Japón, que aterriza ahora con la aventura más ambiciosa hasta la fecha.
‘Assassin’ s Creed Shadows’ ha reinventado la fórmula de éxito. A los habituales paisajes y ambientación insuperables a los que acostumbra la saga, se suma el esfuerzo por mejorar una jugabilidad por momentos repetitiva y que con esta entrega Ubisoft se ha volcado en hacerla más profunda y variada que nunca, algo que logra con una experiencia de juego mucho más inmersiva y divertida.
Para ello, han elegido como contexto la unificación de Japón. En concreto, la era Azuchi Momoyama (1573-1603), que corresponde con esa imagen romántica y convulsa de la historia nipona y el auge de las principales ciudades, guerreros samurai, ninjas, luchas de poder entre clanes, castillos, templos y leyendas.
Desde el primer momento, la sensación es la de estar viviendo en primera persona una película de samuráis, en una experiencia gigantesca cuya historia principal nos llevará completar cerca de 50 horas. Una duración que se irá a las más de 100 horas si queremos completar todos los logros y misiones secundarias.
En lugar de imponer un único personaje jugable, ‘Shadows’ se ha decantado por permitir, tras un tutorial bastante extenso y completar gran parte de la aventura, que sea el propio jugador el que decida con quién jugar cada una de las misiones a elegir entre un guerrero samurai o una ninja shinobi, con todo lo que eso implica en la experiencia de juego.