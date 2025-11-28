Toby Wallace es el primer actor confirmado de la serie 'Assassin's Creed' de Netflix

Los Ángels, California.

Toby Wallace es el primer actor confirmado de la serie de televisión 'Assassin's Creed', de Netflix, que estará basada en la franquicia homónima de videojuegos, informó el medio especializado Deadline.

Wallace, actor de 'Babyteeth' o 'The Bikeriders', será el coprotagonista de la producción de suspenso que seguirá una guerra silenciosa entre quienes buscan dominar a la humanidad y quienes intentan proteger la libertad humana.

De acuerdo con la publicación, los personajes de la serie serán diferentes a los que se han presentado en los videojuegos de Ubisoft, la empresa francesa de desarrollo y distribución de videojuegos creadora de 'Assassin's Creed'.

Se espera que comience la producción en 2026 en Italia, con Roberto Patino ('Sons of Anarchy') y David Wiener ('Halo') como productores ejecutivos y responsables creativos de la serie.

Toby Wallace (nacido el 6 de junio de 1995) es un actor australiano nacido en Inglaterra, conocido por su papel en Babyteeth (2019), por el que ganó el premio Marcello Mastroianni en el Festival de Cine de Venecia de 2019 y el premio AACTA al Mejor Actor en un Papel Protagónico en 2020.



EXITOSO VIDEOJUEGO